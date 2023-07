Z NK Posavje Krško začenjajo novo zgodbo

28.7.2023 | 13:15

Vizijo in cilje združenega kluba NK Posavje Krško so na novinarski konferenci predstavili: (z leve proti desni) strokovni vodja Rok Zorko, predsednik Jože Tomažin in trener članske ekipe Slaviša Dvorančič. (Foto: R. N.)

Krško - Nogomet v Krškem so v zadnjih letih močno oslabile razprtije, ki pa so očitno pozabljene. Še nedolgo nazaj sprta kluba, NK Krško in NK Posavje, sta se združila v skupen klub NK Posavje Krško in tako začenjata novo nogometno zgodbo. V sredo je, kot smo že poročali, potekala skupščina NK Krško, na kateri so razrešili dosedanje vodstvo, potrdili združitev obeh klubov, ki se imenuje NK Posavje Krško, za predsednika pa izvolili Jožeta Tomažina.

»To sago krškega nogometa sem v preteklih letih tudi sam spremljal. Vedno sem bil zagovornik, da če pride do konflikta, je treba iskati rešitev. Sprta kluba sta se konec lanskega leta začela pogovarjati o združitvi, ni pa bilo kandidata, ki bi vodil združen klub. Župan Janez Kerin je bil v tem primeru v vlogi mediatorja, na sestankih je padel predlog, ki je bil sprejemljiv za obe strani, da jaz prevzamem vodenje novega združenega kluba,« je na včerajšnji novinarski konferenci povedal Tomažin.

V Krškem bodo odslej vse nogometne selekcije nastopale pod enim klubom, NK Posavje bo namreč prenehalo delovati. Tomažin poudarja, da bo s svojimi izkušnjami in vizijo vodil klub, da bo deloval v dobrobit nogometa, lokalne skupnosti in otrok. Ob tem dodaja, da jih z novim upravnim odborom čaka kar precej dela, saj finančna situacija ni najbolj rožnata, zato računajo na podporo obstoječih in novih sponzorjev ter tudi Mestne občine Krško.

Treba bo pokriti dolg

Opravili bodo tudi revizijo finančnega stanja NK Krško, ki naj bi imel po Tomažinovih besedah okoli 275.000 evrov dolga, medtem ko je NK Posavje Krško »trenutno bremena prost«. »Na podlagi revizije bomo izdelali strateški načrt oz. pristopili k zapiranju obstoječih finančnih obveznosti in zagotovitvi likvidnostnih sredstev za nemoteno delovanje nogometne šole, vseh selekcij ter igranja članske ekipe v 3. SNL in pokalu,« je navedel Tomažin. Nadejajo se, da bodo s posameznimi upniki individualno sprejeli nek dogovor, prioriteta pri vračanju denarja pa bo poplačilo dolgov predvsem trenerjem, igralcem in ostalega podpornega kadra.

Računajo, da bodo večji del dolga pokrili z denarjem, ki ga bodo dobili od prestopov nekdanjih igralcev Krškega. »V klub bo, razdeljeno na dva dela, prišlo 120.000 evrov od prestopa Benjamina Šeška iz Salzburga v Leipzig, od prestopa Esterja Soklerja iz Radomelj v škotski Aberdeenom ocenjujemo, da bo priliva v višini 10.000 evrov, prav tako je še nekaj naših bivših igralcev na pragu selitve v nov klub, kar naj bi nam prineslo še dodatnih 50.000 evrov. Skupno bi iz tega naslova lahko dobili okoli 180.000 evrov,« s številkami postreže Tomažin.

Klub težki finančni situaciji ne bodo zanemarjali razvoja in investicij kluba. Predsednik je med infrastrukturnimi cilji naštel posodobitev vadbenih površin, dolgoročno pa si želijo zgraditi sodoben nogometni vadbeni center. »Naši cilji so zelo visoki in ambiciozni, tega se zavedamo, a postaviti si takšne cilje ni napaka, napaka bo, če jih ne bomo dosegli in bomo tudi mi razočarani,« je še dejal Tomažin.

Na najnižji točki

Strokovni vodja NK Krško Posavje Rok Zorko meni, da se je krški nogomet zaradi vseh zapletov v zadnjih letih znašel na najnižji točki v zadnjih 21 letih. »V klubu že dolgo časa ni bila prisotna prava atmosfera, zato je zdaj naša glavna naloga, da to krivuljo obrnemo spet navzgor, kar ne bo lahko, a bomo zavihali rokave,« je poudaril. Izpostavil je štiri ključne točke, ki jih morajo vzpostaviti nazaj, to so: domačnost, povezanost, pripadnost in strokovnost. Želijo si, da bi se na tribune znova številčno vrnili navijači.

Poudarek na doma vzgojenih nogometaših

Tekmovalne cilje imajo jasno začrtane. Velik poudarek bodo ob strokovno podkovanih mentorjih dajali vzgoji mladih nogometašev, želja je postaviti najkvalitetnejšo nogometno šolo v regiji, iz katere bodo lahko črpali kader za člansko ekipo. »Naša vizija je, da je med člani med 70 in 80 odst. nogometašev, ki bodo prihajali iz naše nogometne šole, seveda pa bomo na kakšni poziciji potrebovali tudi pomoč od drugod,« pravi Tomažin.

Člani bodo po izpadu iz 2. SNL to sezono nastopali v 3. SNL-vzhod, moštvo pa bo vodil trener Slaviša Dvorančič. Tudi on je poudaril, da bo moštvo v večji meri sestavljeno iz domačih igralcev, priložnost za dokazovanje pa bodo dobili tudi najbolj perspektivni mladi igralci, kar so v zadnjih letih pogrešali. »Ekipo bomo več ali manj gradili okoli Tomaža Zakrajška, ki je naš ključni igralec. Veseli smo, da je kljub številnim ponudbam večjih klubov ostal med nami. Naš cilj je hiter povratek v drugo ligo, ki si jo želimo,« je o načrtih za novo sezono povedal Dvorančič.

Igralce NK Krško Posavje prva tekma čaka 12. avgusta, ko doma gostijo Šmartno, že v naslednjem krogu pa sledi posavski derbi z Brežicami.

Rok Nose

