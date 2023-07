FOTO: V nadzoru na avtocesti številne kršitve; motorist z 2,6 promila padal po Straži

V poletnih mesecih se zaradi zgostitev prometa in povečanih prometnih tokov poveča tveganje za poslabšanje prometne varnosti, zato policisti izvajajo številne aktivnosti, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Včeraj so tako pripravili poostren nadzor po metodologiji PEGAZ na počivališču Starine v smeri proti Ljubljani in počivališču Dul v smeri proti Novem mestu. Promet so s prometno signalizacijo preusmerili z avtomobilske ceste preko nadzorne točke. V nadzoru so sodelovali policisti PPP Novo mesto, policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto, policisti Specializirane enote za nadzor prometa, policisti PPP Ljubljana in Kranj, pridružila sta se tudi policista iz Hrvaške.

Aktivnosti policistov so bile usmerjene predvsem v nadzor tovornih vozil in avtobusov, preverjaliso tehnično brezhibnost vozil, čas trajanja vožnje, preobremenjenost motornih vozil, pravilno pritrjevanje tovora, psihofizično stanje voznikov, bili pa so pozorni tudi na druge kršitve cestnoprometnih predpisov.

Kontrolirali so 54 tovornih vozil, 12 avtobusov in 38 osebnih avtomobilov in ugotovili številne kršitve. 11 tovornih vozil je bilo preobremenjenih. V šestih primerih so ugotovili, da je bil tovor na vozilih nepravilno zavarovan in pripet, pri šestih so se ugotovljene nepravilnosti nanašale na tehnično brezhibnost vozil (na enem izmed tovornih vozil registrskih oznak Hrvaške je bilo zadnje levo platišče privarjeno na os, voznik bolgarskega prevoznika je vozil s povsem uničeno in celo predrto pnevmatiko na eni izmed oseh in ni imel pravilno zavarovanega tovora). Prav tako šest kršitev je bilo ugotovljenih glede delovanja tahografa, v enem primeru je šlo za kršenje predpisov, ki se nanašajo na obvezne počitke in odmore voznika (pri vozniku tovornega vozila iz Turčije, ki je kršil predpise glede obveznega počitka, so policisti še ugotovili, da je imel v tovornem delu zelo pomanjkljivo pripet tovor, kar je predstavljalo nevarnost za druge udeležence v prometu). Štirje vozniki niso bili med vožnjo po avtocesti pripeti z varnostnim pasom, dva pa sta med vožnjo uporabljala mobilni telefon. V enem primeru je bila ugotovljena prekoračitev hitrosti, policisti so izvajali meritve z nadvoza nad avtocesto. Zaradi kršitev so policisti 18 vozil izločili iz prometa in s štirih odvzeli registrske tablice.

Številne ugotovljene kršitve potrjujejo upravičenost tovrstnih nadzorov, pravijo na PU NM, z njimi bodo policisti nadaljevali tudi v prihodnje. Kljub temu, da so v prvi vrsti za varnost potnikov odgovorni vozniki, pozivajo tudi prevozna podjetja, da poskrbijo za tehnično brezhibnost vozil in da na vožnje pošljejo voznike, ki so ustrezno psihofizično pripravljeni za vožnjo.

Motorist z 2,6 promila alkohola povzročil nesrečo

Včeraj ob 15.40 so bili policisti obveščeni o padcu motorista na območju občine Straža. Po prvih ugotovitvah je 47-letni motorist na parkirnem prostoru gostinskega lokala trčil v dva osebna avtomobila, potem pa nadaljeval z vožnjo, vijugal po cesti in pri mostu čez reko Krko padel. Poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da jevozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,25 miligrama alkohola. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo in bodo zoper kršitelja uvedli prekrškovni postopek in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijana trčila v zid in ograjo

V minuli noči se je zgodila prometna nesreča v Žužemberku, kjer je voznica osebnega avtomobila trčila v oporni zid. Policisti so ugotovili, da je 27-letna voznica zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v oporni zid in v ograjo. Povzročiteljica, ki se je v nesreči lažje poškodovala, je imela v itru izdihanega zraka 0,54 miligrama alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Nesreča v bršljinskem krožišču

Nekaj po 14. uri se je zgodila prometna nesreča v krožnem križišču v Bršljinu - za trčenje dveh vozil je odgovorna 67-letna voznica, ki je zaradi nepravilnega premika z vozilom trčila v avtomobil 26-letnega voznika. Voznik in dva potnika v njegovem vozilu so se v nesreči lažje poškodovali. Povzročiteljici bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru v Dolnjem Kotu na območju PP Dolenjske Toplice je med 26. 7. in 27. 7. nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel denarnico z gotovino in dokumenti. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 450 evrov.

V Starem Sejmišču na območju PP Šentjernej je v noči na četrtek nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je mobilni telefon in suhomesnate izdelke. Lastnike je oškodoval za okoli 350 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Trnje, Jereslavec, Mihalovec, Župelevec) prijeli 78 državljanov Afganistana, 21 državljanov Iraka, 11 državljanov Maroka, devet državljanov Konga, osem državljanov Kube, pet državljanov Rusije, tri državljane Bangladeša, tri državljane Kirgizistana, dva državljana Nepala, dva državljana Pakistana, državljana Indije in državljana Toga.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 71. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 212 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in pet nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil vozniku, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, vlomov, goljufije, poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

