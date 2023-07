Donatorji že 18 let prispevajo po 22 štipendij

28.7.2023 | 08:40

Štipendisti so hvaležni za pomoč ...

... in se radi odzovejo ...

... ter pomagajo pri humanitarnih akcijah Rdečega križa. (Foto: OZ RK NM)

Novo mesto - Območno združenje RKS Novo mesto bo tudi v prihodnjem šolskem letu pomagalo s humanitarno pomočjo v obliki štipendije dijakom in študentom.

Kot so sporočili iz humanitarne organizacije, je v šolskem letu 2022/23 12 donatorjev pomagalo 22 štipendistom, 21 dijakom in enemu študentu. Vsako leto na novomeškem Rdečem križu dobijo veliko prošenj tistih srednješolcev, ki niso upravičeni do državne štipendije, ker denimo nimajo našega državljanstva, ker so zamenjali šole, pa izhajajo iz socialno šibkih družin ipd. Že 18 leto bodo torej tem dijakom pomagali s pomočjo ljudi, ki vsak mesec prispevajo pomoč zanje.

Tudi letos pričakujejo, da bodo pridobili donatorje, ki bodo nakazali po 84 evrov na mesec prejemnikom štipendije. Ob tem v RK pozivajo ljudi, naj se spomnijo na svoje šolske dni, ko so želeli uresničiti kakšno svojo skrito željo, pa starši niso mogli pomagati ...

Kot povedo prejemniki pomoči, sredstva porabijo za plačilo šolskih in obšolskih dejavnosti, za plačilo šolskih uniform in IKT opreme. Med šolskim letom dijake in študente na RK spremljajo pri šolskem uspehu, ki ne sme izostati, le tako štipendist prejema redno mesečno nakazilo. Ob polletju dostavijo obvestila o uspehu in takrat tudi donatorjem pošljejo polletno poročilo. Štipendisti se radi udeležujejo humanitarnih akcij, ki jih organizirajo na OZ RKS Novo mesto, še sporočajo iz slednjega.

M. K.