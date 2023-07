Počitniško študentsko delo: Za dijake in študente več kot dovolj priložnosti

28.7.2023 | 11:40

V Blatnikovem hramu na Dvoru dajejo poleti priložnost za delo tudi dijakom in študentom. (Foto: R. N.)

Novo mesto - Delodajalci poleti pomanjkanje kadra zaradi dopustov krpajo z dijaki in študenti. Za mnoge je počitniško delo priložnost za nabiranje izkušenj na trgu dela, nekaterim, ki samostojno krijejo svoje študijske obveznosti, bivanje in preostale stroške, pa to pomeni pomemben zaslužek in jim pomaga preživeti. Čeprav je študentsko delo za delodajalce postalo dražje, saj sta se zvišali obdavčitev in urna postavka, je ponudbe še vedno več od povpraševanja mladih po delu.

Kar 70 odstotkov študentskega dela je opravljenega med počitnicami. Kot pravi vodja študentskega servisa Posavc Branka Denžič, je ta oblika dela med mladimi, ki dopolnijo 15 let, zelo priljubljena. »Zanjo delamo promocijo že v zadnjih razredih osnovne šole. To je odlična priložnost za pridobivanje prvih delovnih izkušenj. Številni delodajalci si namreč želijo, da imajo mladi po koncu študija tudi že praktične izkušnje,« doda.

Ponudbe več kot mladih, ki iščejo študentsko delo – Največ povpraševanja v turizmu in gostinstvu – Najbolje plačana težka fizična in intelektualna dela – Mladi pogosto iščejo delo, ki je povezano s smerjo njihovega izobraževanja – Ob morebitnih težavah skupaj z delodajalci iščejo rešitve

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

Rok Nose