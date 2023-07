FOTO: Gorelo na območju nekdanjega mobikroga - oglasile so se sirene, ljudje so zapirali okna

28.7.2023 | 07:00

Foto: PGD Dečno selo. Spodaj v fotogaleriji tudi PGD Cerklje ob Krki.

Sinoči ob 20.08 je pri Hrastju pri Cerkljah, občina Brežice, v zapuščenem objektu gorela večja količina odpadnih pnevmatik. Požar so pogasili gasilci PGD Cerklje ob Krki, Pirošica, Brežice, Skopice, Dečno selo in Obrežje. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Cerklje ob Krki. Ob aktiviranju gasilskih enot pa so se oglasile tudi sirene sistema javnega alarmiranja z znakom za preplah.

Po predlogu vodje posredovanja prostovoljnih gasilcev so s centra za obveščanje prebivalce Črešnjic in bližnje okolice zaradi požara ter gostega črnega dima na območju nekdanjega mobikroga pozvali, da zaprejo vrata ter okna svojih hiš ter se ne zadržujejo na odprtem.

O prihodnosti nekdanjega mobikroga oz. cerkljanskega letališkega predela, ki ga imenujejo Gaj, smo pisali večkrat, nazadnje prav pred kratkim.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP FUČKOVCI, na izvodu Jankoviči.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINOGRADNIŠKA;

- od 9:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR METLIKA, izvod 2. DREVORED.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL 1980;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE 1953;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLOBOKO, TP TEHTNICA GLOBOKO, TP HUDEJE KOLMAN.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Štrasberg, nizkonapetostno omrežje – Štrasberg predvidoma med 10:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Hotemež naselje, nizkonapetostno omrežje – Naselje predvidoma med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Brežice kolodvor, nizkonapetostno omrežje – Milavčeva, tovarniška, sodarska pa med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.

Galerija