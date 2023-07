Sprava v krškem nogometu: Jože Tomažin prvi predsednik NK Krško Posavje

27.7.2023 | 12:45

Predsednik NK Krško Posavje Jože Tomažin

Novemu predsedniku je čestital tudi predsednik MNZ Celje Vlado Močnik.

Jože Slivšek je poročal o delu v lanskem letu.

Rok Zorko

Župan tudi mediator in predsedujoči skupščine

Krško - Na skupščini NK Krško izvolili novo vodstvo in spremenili tudi ime kluba, kjer je zrasel tudi Benjamin Šeško, čigar prestop bo pokril skoraj polovico dolgov krškega kluba

Na sinočnji skupščini NK Krško, ki jo je v prostorih AMD Krško vodil župan Mestne občine Krško Janez Kerin, so gladko, brez razprave razrešili dosedanje vodstvo in izvolili novo ter ob koncu še sklenili, da se klub preimenuje v Nogometni klub Krško Posavje.

Njegov prvi predsednik je 41-letni diplomirani sanitarni inženir Jože Tomažin s Straže pri Raki, zaposlen kot zdravstveni inšpektor, z vodenjem pa se je srečal tudi, ko bil še predsednik KS Senuše.

Tomažin se je zahvalil županu, ker je očitno uspešno odigral vlogo mediatorja po znanih zdrahah v krškem nogometu, ki je lani praznoval častitljivo stoletnico, in spet povezal za skupno mizo vse, ki želijo, da bi se krški nogomet vrnil na stara pota slave oz. tja, kamor sodi.

Tomažin je v svojem programu poudaril, da se bo zavzemal, skupaj s člani novega upravnega odbora, v katerem je tudi župan Kerin, da bodo dali poudarek krški nogometni šoli, ki je spadala med deset najboljših v državi, in domačim igralcem, iz lokalnega okolja. Članska vrsta naj bi se vrnila vsaj v 2. slovensko ligo, mladinci, kadeti in starejši dečki pa naj bi igrali v 1. slovenski ligi, kjer so že bili med najboljšimi.

Novemu predsedniku je čestital tudi predsednik Medobčinske nogometne zveze Celje Vlado Močnik in izrazil prepričanje, da je ponovna združitev oz. poenotenje obeh klubov korak v pravo smer.

Nauk te zgodbe je jasen: odrasli so se naposled le obnašali kot odrasli, brez zamer in le upamo lahko, da bo čas pokazal, da so se tako odločili zaradi svojih in drugih otrok, ki bi se radi ukvarjali z najbolj priljubljeno postransko rečjo na tem modrem planetu - nogometom, se z njo naposled tudi dokazovali in še celo kaj zaslužili, četudi morda ne toliko, kot njihov največji klubski vzornik, Benjamin Šeško, čigar prestop bo pokril skoraj polovico dolgov krškega kluba.

Besedilo in foto: Pavel Perc

Galerija