Krški policisti stopili na (dolge) prste 41-letnika

27.7.2023 | 10:00

Policisti PP Krško so obravnavali več tatvin na širšem območju Krškega. Med preiskavo so ugotovili, da je kaznivih dejanj osumljen 41-letni moški iz okolice Krškega. Pridobili so odredbo sodišča in na njegovem domu opravili hišno preiskavo. Našli in zasegli so več predmetov, ukradenih na območju Leskovca pri Krškem in Krškega, in sicer motorno kosilnico, električno ročno orodje, samokolnico in denarnico z dokumenti. Ukradene predmete bodo vrnili oškodovancem in nadaljujejo preiskavo. Zoper 41-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj tatvin in uvedli prekrškovni postopek, saj so pri njem našli in zasegli tudi naboje, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

V noči na sredo je v Češči vasi nekdo vlomil v poslovne prostore društva in ukradel okoli 20 evrov.

V Cundrovcu na območju Brežic je v isti noči neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je zlat nakit, denar in dva baterijska vrtalnika. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Nova vas pri Mokricah, Sela pri Dobovi, Libna, Jesenice na Dolenjskem, Podvinje, Loče) prijeli 53 državljanov Maroka, 53 državljanov Afganistana, 26 državljanov Bangladeša, 24 državljanov Pakistana, šest državljanov Indije, tri državljane Turčije, dva državljana Šrilanke, dva državljana Konga, državljana Alžirije in državljana Kube.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto sovčeraj skupno posredovali v 74. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 238 klicev. Obravnavali so 13 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru. Obravnavali so sume kaznivih dejanj vlomov, goljufije, poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.