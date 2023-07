Vročina in delo na prostem - Najbolj trpijo gradbinci in kmetje

27.7.2023 | 18:30

V hudi vročini je najhuje gradbenim delavcem. Pomaga tudi ovita ruta na glavi. (Foto: L. M.)

Delo na prostem je v hudi vročini, ko se temperature v senci dvignejo nad 30 oz. do skoraj 40 stopinj Celzija, kar je zadnje čase vse pogosteje poleti tudi pri nas, lahko zelo nevarno. Na soncu ali v rastlinjakih je seveda še precej bolj vroče, vročina pa predstavlja hudo obremenitev za delavce.

Med najbolj obremenjenimi so tisti, ki delajo zunaj in se pred sončnimi žarki nimajo kam skriti. Najtežje je gotovo gradbincem, vzdrževalcem cest, komunalnim delavcem, kmetom, poštarjem in še komu. Delo mora biti opravljeno v roku, pogoji dela pa so v hudih vročinskih valih marsikdaj skoraj nevzdržni.

Ali delodajalci v hudi vročini ustrezno poskrbijo za svoje delavce? – V krškem Kostaku delavcem nudijo zaščitna oblačila, hladno vodo, sončna očala … – Tudi Kmetija Bostele prijazna do svojih zaposlenih – Zakonodaja precej splošna

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

Lidija Markelj