Danes brez elektrike

27.7.2023 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI na izvodu Dolenjci.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTREKLJEVEC, izvod Štrekljevec;

- od 9.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU, izvod Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 9.00 dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IRČA VAS, izvod 4. IRČA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL;

- od 10.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLATENSKA GORA .

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC, TP LISEC 2, TP LISEC 3;

- od 8.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ 1, izvod 3. ŠOLA +ČEŠNJICE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Gomila, nizkonapetostno omrežje – Brezovica levo predvidoma med 8.00 in 14.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Dolenja Pirošica, nizkonapetostno omrežje – Gasilski dom predvidoma med 10:00 in 13:00 uro, na območju TP Črneški vrh in Vrbje pa med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.