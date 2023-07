Svetniki na gradbišču Športnega parka

27.7.2023 | 08:30

Foto: Gašper Stopar, Občina Ivančna Gorica

Ivančna Gorica - Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so si pred začetkom svoje zadnje seje ogledali trenutno največje gradbišče v občini, izgradnjo Športnega parka Ivančna Gorica.

Gradnja pri Vzgojno – izobraževalnem centru Ivančna Gorica je v polnem teku in so že vidni prvi nastavki bodočih športnih igrišč, tribun, skladiščnih prostorov s sanitarijami in servisnega objekta s prostorom za lokal, garderobami s tuš kabinami in sanitarijami.

Športni park obsega izgradnjo 300 metrskega atletskega kroga s tartanom, 6-stezno tekališče, izgradnjo pokrite tribune za 300 gledalcev, dve igrišči za rokomet/mali nogomet, dve igrišči za košarko, dve odbojkarski igrišči na mivki (možnost rokometa na mivki), dve tenis igrišči, otroška igrala in na novo tudi prostor za balinišče.

Park bo obsegal še površine za skakališče za skok v daljino, metališče za suvanje krogle, metališče za met vorteksa in skakališče za skok v višino

Kot sporočajo z ivanške občine, je gradnja do danes zajemala širok posek dreves, odkop, izkop, izravnavo in nasutje terena, trenutno pa je izvajalec del v zaključni fazi drenaž. Vse ravne površine so v celoti opremljene s pripadajočo infrastrukturo, kot so vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava, … V prihodnjih dneh sledi tlakovanje robnikov in atletske steze v krogu, montaža pokritega dela tribun, na koncu sledi še ograja okrog športnega parka in montaža opreme. Če se bodo vremenske razmere izboljšale, na občini napovedujejo, da bodo dela zaključena do konca septembra.

V bodočem športnem parku bodo zunanji športni prostor dobili športniki rekreativci, športna društva in klubi, v dopoldanskem času pa bo predvsem namenjen dejavnostim bližnje osnovne in srednje šole ter vrtca.

M. K.

