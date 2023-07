Pošteni najditelj polepšal dan neznanki; bežal z več kot 200 km/h, nato napadel policista

26.7.2023 | 13:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Možje postave si želijo, da bi podobni razpleti večkrat zaznamovali njihov delovnik, so v današnjem poročilu o dnevnem dogajanju med drugim zapisali na PU Novo mesto.

Trebanjske policiste je namreč včeraj nekaj po 18. uri občan obvestil, da je v Mokronogu nameraval uporabiti bankomat in je v reži bankomata našel 450 evrov, ki jih je nekdo pozabil. Policisti so od poštenega najditelja denar prevzeli in kmalu je na policijsko postajo poklicala zaskrbljena občanka in povedala, da je na bankomatu opravila dvig, prevzela potrdilo, gotovino pa pozabila vzeti. Policisti so ugotovili, da se znesek na potrdilu ujema z najdbo in hvaležni lastnici denar vrnili. Odziv najditelja ni polepšal dan le lastnici denarja, ampak tudi trebanjskim policistom, ki si, kot omenjeno, želijo, da bi podobni razpleti večkrat zaznamovali njihov delovnik.

Na Gorjancih Nemec v Nizozemca

Nekaj po 12. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na cesti Novo mesto - Metlika pri Hrastu pri Jugorju. Policisti PP Metlika so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 38-letni voznik iz Nemčije, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 25-letni državljan Nizozemske. Oba voznika in potnica iz vozila 25-letnika so se v nesreči lažje poškodovali. Policisti so povzročitelju zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Prometna nesreča med Velikim Lipovcem in Sotesko

Iz bolnišnice so policiste okoli 22. ure obvestili, da oskrbujejo moškega, ki se je poškodoval v prometni nesreči. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da se je nesreča zgodila na lokalni cesti med Velikim Lipovcem in Sotesko, ko je 63-letni voznik osebnega avtomobila izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Okoliščine nesreče še preverjajo.

Zaščitili žrtev nasilja v družini

Policisti PP Novo mesto so nekaj pred 23. uro posredovali zaradi nasilja v družini v Novem mestu, kjer je nasilnež pretepel svojo partnerko in jo poškodoval. 37-letnega osumljenca so izsledili in mu izrekli prepoved približevanja žrtvi. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o njegovem podaljšanju. Zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Pred policisti bežal z več kot 200 kilometri na uro, policista napadel

Policisti Specializirane enote za nadzor državne meje (SENDM II) so okoli 21.30 na avtocesti iz smeri Čateža ob Savi proti Drnovem s svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljali voznika osebnega avtomobila Audi A7 hrvaških registrskih oznak. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo in vozil s hitrostjo med 220 in 250 km/h. Na izvozu z avtoceste na Drnovem je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in ogrožal voznika, ki je pripeljal iz nasprotne smeri, potem pa nadaljeval z nevarno vožnjo proti Velikemu Podlogu, kjer je avtomobil ustavil in peš pobegnil. Policist SENDM je stekel za pobeglim voznikom in ko ga je dohitel, ga je moški napadel. Policist je zoper njega uporabil prisilna sredstva, ga obvladal in mu odvzel prostost. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da gre za 32-letnega državljana Srbije, ki je v vozilu prevažal pet državljanov Kitajske in dva državljana Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Dva tujca je prevažal v prtljažniku. Osumljenca kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog v znesku 1.820 evrov.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Veliki Podlog, Slovenska vas) izsledili in prijeli 39 državljanov Afganistana, 28 državljanov Pakistana, 22 državljanov Maroka, 11 državljanov Rusije, devet državljanov Nepala, sedem državljanov Indije, pet državljanov Mongolije, dva državljana Alžirije, dva državljana Šrilanke, dva državljana Egipta in državljana Sierra Leone.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 68. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 234 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in deset nesreč z gmotno škodo. V Trebnjem so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, nezakonitega lova, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.