Obnova atletskega stadiona se končuje; neurje poškodovalo novo ograjo

26.7.2023 | 10:00

Neurje je drevo podrlo na novo panelno ograjo. (Fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: Občina Brežice)

Brežice - Župan občine Brežice Ivan Molan si je z vodjo investicije, nadzornikom, upravljalcem in predstavnikom izvajalca ogledal, kako napredujejo dela obnove brežiškega atletskega stadiona na terenu. Nedavno neurje je na gradbišču poškodovalo novo panelno ograjo (na ograjo se je prevrnilo podrto drevje), zato je ob zaključevanju del potrebna tudi zamenjava poškodovanih panelov.

Občina je oktobra 2022 začela intenzivno prenovo atletskega stadiona v Brežicah. Projekt je razdeljen na šest faz, trenutno sta v izvedbi 1. in 5. faza. Ti obsegata zamenjavo sintetične podlage in drenažnega asfalta, odvodnjavanje, zamenjavo opreme vezane na zamenjavo sintetične podlage, ureditev elektrike in kanalizacije, ki sta vezani na to fazo, in kot predpripravo na nadaljnje faze obnove tudi novo ograjo z vsemi vhodi in kartičnim dostopom, so sporočili z občine.

Trenutno se zaključuje izvedba sintetične podlage (polytan), predvidoma konec tedna sledi risanje črt po podlagi. V sklopu 5. faze pa je izvajalec že postavil ograjo s kartičnim dostopom. Končanje del prenove s pridobitvijo uporabnega dovoljenja je predvideno konec letošnjega avgusta.

Z obnovo se bo izboljšala uporabnost objekta, varnost uporabnikov ter podaljšala življenjska doba stadiona, so prepričani na občini, kjer dodajajo, da bo prenovljeni stadion omogočal tudi izvedbo tekmovanj višjega ranga, česar se še posebej veselijo v brežiškem atletskem klubu.

M. K.

