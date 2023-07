Martin Golob starejšim: Hvala vam za vašo prisotnost, modrost, molitve in ljubezen, prežeto z izkušnjami

26.7.2023 | 11:10

Udeleženci srečanja so se radi fotografirali s priljubljenim grosupeljskim župnikom Martinom Golobom.

Polna dvorana Baragovega zavoda je z veseljem prisluhnila Martinu Golobu.

"Starejše imam rad," je povedal Martin Golob.

Podpis v knjigo Na spletni prižnici

Gašper Pust je zaigral na kitaro in zbrani so zapeli z njim.

Frančiška Pavlin, Blažka Hrovat in s. Damjana Tramte

Novo mesto - Ob nedavnem dnevu starih staršev in ostarelih - papež Frančišek je leta 2021 določil, da se ta dan praznuje vsako leto četrto nedeljo v juliju – so v Baragovem zavodu včeraj popoldne pripravili priložnostni kulturno-duhovni program in v goste povabili priljubljenega grosupeljskega duhovnika Martina Goloba.

Golob je eden najbolj priljubljenih duhovnikov pri nas, ki s svojo iskrenostjo, odprtostjo, dostopnostjo pa tudi z duhovnostjo navdušuje staro in mlado, verne in ateiste. Širši javnosti je postal znan na začetku korona epidemije, ko je kot mlad in moderen župnik med prvimi začel spletne prenose maš. Njegove objave na družbenih omrežjih imajo ogromno sledilcev. Tudi tako oznanja evangelij, pravi. Martin Golob izhaja iz Velike Kostrevnice v občini Šmartno pri Litiji, v Grosuplje pa je prišel po petih letih župnikovanja v Srednji vasi v Bohinju. V zadnjem času je postala knjižna uspešnica njegova knjiga Na spletni prižnici, v kateri je misli in spodbude Goloba zapisal Lojze Grčman.

Polna dvorana

Polna dvorana obiskovalcev, zlasti starejših iz Novega mesta in okolice, je z zanimanjem prisluhnila njegovemu nagovoru, v katerem je v pogovoru z Gašperjem Pustom spregovoril tako o svojih izkušnjah iz otroštva in mladosti, ko je rasel s starimi starši, kot o sedanjih dragocenih srečanjih s starejšimi v vlogi duhovnika.

Pokazal je na vrednoto starosti, ki ima dragoceno poslanstvo za vse nas, ter kako pomembno je, da mladi in starejši ustvarjajo lepe medsebojne odnose in povezanost.

»Starejše imam rad!«

»Veliko časa preživim v družbi starejših, saj imajo bolj čas hoditi k maši kot mladi, kličejo me za obiske, maziljenje, ipd., pogosto jih obiskujem tudi v domu starejših občanov, kamor rad prihajam. Starejše imam rad, z njimi sem res lahko pristen. Dovolj je, da pridem zraven in so srečni! Lepo je, ker starejši kažete preprostost in veselje do življenja, iskrenost … Učite nas z življenjskimi izkušnjami in ste nam zgled,« je med drugim povedal Martin Golob in poudaril, koliko koristnih naukov je sam dobil od starejših duhovnikov.

»Zato ne verjeti skušnjavam tega sveta, da vas je starejše treba odriniti,« je bil jasen.

"Svet vas potrebuje"

Golob se ni ognil izzivom starosti in resnici, da je starost lahko tudi težka, grda, betežna, polna zdravstvenih problemov, morda obžalovanj, nedorečenih zadev, pa strahu pred prihodnostjo, smrtjo … »Ampak vse to lahko darujete in pretapljate v nekaj več. Sprejmite svoj križ in molite za vse nas, za mlade. Molitev je garanje!« je dejal zbranim in malo v šali, malo pa tudi zares, zaupal, da si sam včasih že kar želi biti star, »da se bo čas ustavil, da se bom umiril.«

Starejšim je dejal še: »Svet vas potrebuje – vas, vaš čas, vaše darovanje križa, vaše molitve, ki so preizkušene. Molite zame, za duhovnike, za svetost duhovnikov, za nove duhovne poklice, za mlade, za družine, za naš narod, Potrebujemo vašo podporo! In ohranite otroškost, navihanost in humornost v sebi, potem bo vse lažje,« je dejal zbranim, preden je odhitel na druge zadolžitve v svojo faro. Večkrat so ga nagradili z aplavzom.

Starejše je z izbranimi besedami nagovorila tudi notredamka s. Damjana Tramte.

Ob koncu programa je ena od starejših farank Frančiška Pavlin mlajši sofaranki, bodoči študentki Blažki Hrovat, ki se bo od 1. do 6. avgusta udeležila Svetovnega dneva mladih v Lizboni na Portugalskem, izročila križ. Blažka je obljubila, da se bo v molitvi ob srečanju s papežem spomnila vseh Dolenjcev.

Ob igranju na kitaro in violino, za kar sta poskrbela Gašper Pust in Blažka Hrovat, so starejši tudi zapeli nekaj lepih cerkvenih pesmi, ter na koncu zunaj ob dobrotah še poklepetali. Očitno je, da so bili veseli pozornosti, predvsem pa, da se lahko podružijo, poklepetajo in izvedo, da so za vso družbo še kako dragoceni in pomembni.

Po srečanju je šmihelski župnik g. Igor Stepan daroval mašo v župnijski cerkvi.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija