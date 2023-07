Sinoči vetrovno v Beli krajini, nagajala tudi meteorna voda

26.7.2023 | 07:00

''Danes (torek) smo na srečo imeli samo eno posredovanje zaradi dviga meteorne vode.'' - PGD Podzemelj

Sinoči ob 22.24 je močan veter v Ručetni vasi, občina Črnomelj, razkril streho bivalne barake. Gasilci PGD Petrova vas so s PVC folijo prekrili streho.

Ob 22.50 je v naselju Boginja vas, občina Metlika, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Podzemelj so iz prostorov izčrpali okoli 250 litrov vode.

Ob 22.51 je v naselju Radovica, občina Metlika, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Radovica so iz prostorov izčrpali vodo.

Ob 23.17 so na cesti Podzemelj - Grm pri Podzemlju, občina Metlika, podrta drevesa popolnoma zaprlo cesto. Dežurni delavec cestnega podjetja in gasilci PGD Metlika so štiri drevesa razžagal in odstranil ter očistili cestišče.

Ob 23.17 je na cesti Primostek - Grm pri Podzemlju, občina Metlika, zaradi podrtega drevesa pri izogibanju osebno vozilo zapeljalo s ceste na njivo. Gasilci PGD Metlika so ga izvlekli na cestišče.

Nesreča tudi pri Bereči vasi

Ob 22.10 sta na cesti Novo mesto - Metlika pri Bereči vasi, občina Metlika, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Na parkirišču pri trgovini zagorelo osebno vozilo

Ob 17.50 je v Kočevju na parkirišču pri trgovini zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Kočevje so vozilo pogasili, odklopili akumulator ter pregledali vozilo in okolico.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGATUŠ na izvodu Mehanik.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA, izvod Plešivica;

- od 12.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, izvod V Hrib ravno.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA 1976, TP HRUŠICA 2, TP HRUŠICA MLIN;

- od 11.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZNIK 2002.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Vrh nad Mokronogom, nizkonapetostno omrežje – Brezovica, predvidoma med 8.00 in 11.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Leskovec trg predvidoma med 6:15 in 7:00 uro ter med 10:15 in 11:00 uro in območju TP Žadovinek hlevi in Črpališče Brege med 12:30 in 15: uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Brežice stadion, nizkonapetostno omrežje – Kostanjšek predvidoma med 12:00 in 14:00 uro.

M. K.