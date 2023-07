FOTO: Padlo doslej največje zabeleženo zrno toče v Evropi

25.7.2023 | 19:00

Rekordno zrno toče (Foto: tornado italia)

Burno dogajanje na nebu se nadaljuje, vreme nam je naklonilo le nekaj ur oddiha. Že v večernih urah se namreč obeta nova vremenska drama.

Kot so napovedali vremenoslovci, bosta v znamenju neviht potekala tudi večer in noč. Da vremenskih nevšečnosti za danes še ni konec, so pri Agenciji RS za okolje (Arso) znova opozorili malo po 16. uri, ko so zapisali: »Kljub temu, da so padavine ponehale in se je marsikje razjasnilo, naj vas to ne zavede.« Dodali so, da bodo v večernih urah, predvidoma ob približno 20. uri, nevihte z nalivi ponovno zajele večji del države.

Zvečer in ponoči bodo še krajevne plohe in nevihte, ki bodo do jutra na severu in zahodu že večinoma ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 18 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bodo padavine nato povsod ponehale, od zahoda pa se bo delno zjasnilo. Popoldne bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo sončno in postopno nekoliko topleje. V četrtek zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah megla. V soboto bo dopoldne sončno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne plohe ali nevihte, so še napovedali pri Arsu.

Rekordno zrno toče

V ponedeljkovem silovitem neurju nad SZ Italijo pa je manj kot 80 km od Slovenije padlo doslej največje zabeleženo zrno toče v Evropi (na slikah). Zrno s premerom 19 centimetrov, ki je treščilo ob tla v kraju Azzano Decimo pri Pordenoneju, je krepko preseglo prejšnji, pet dni star rekord, ugotavlja Evropski laboratorij za huda neurja (ESSL). Velikansko zrno toče je za tri centimetre preseglo zrno, ki je slab teden prej padlo na tla nekoliko zahodneje, v kraju Carmignano di Brenta. Najdba v Furlaniji-Julijski krajini se je zelo približala svetovnemu rekordu za največje zrno toče na svetu. Rekord iz julija 2010 še naprej drži kraj Vivian v Južni Dakoti, kjer je padla toča v velikosti 20,3 centimetra. (Foto: tornado italia)

Dodano ob 21.45:

Radarska slika padavin ob 21.45

Prve nevihte so se zvečer razvile nad Tržaškim zalivom in zajele Primorsko, vse skupaj je nato krenilo proti severovzhodu države.

Kot so napovedali vremenoslovci, bosta v znamenju neviht potekala tudi večer in noč. Do 21. ure so nevihtni oblaki že prekrili osrednjeslovensko regijo ter dele Dolenjske in Štajerske, pri čemer se je močnejša nevihta razbesnela nad Ljubljano. Nevihtna linija potuje v smeri severovzhoda, nevihte pa spremljajo močnejši nalivi. Ob tem so pri Arsu znova opozorili, da lahko zaradi predhodne namočenosti hitro narastejo manjši vodotoki in hudourniki.

Trenutna napoved na Meteoinfo Slovenija se glasi: V prihodnjih urah pričakujemo ponoven razvoj krajevnih neviht, ki jih bodo spremljali predvsem močni nalivi. Siloviti vetrovi in toča bodo tokrat manj verjetni.

STA; M. K.