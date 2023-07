FOTO dveh nesreč, v Dramlji tovornjak na streho na njivo

25.7.2023 | 18:50

Nesreča v Dramlji ...

... in na avtocesti - več fotografij obeh spodaj v fotogaleriji. (Foto: PGE Krško)

Davi ob 5.18 je na avtocestnem odseku Drnovo - Čatež ob Savi, občina Brežice, osebno vozilo, ki je imelo na prikolici za vleko dve osebni vozili, trčilo v tovorno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator na osebnem vozilu. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Ob 14.07 je v naselju Dramlja, občina Brežice, tovorno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho na obdelovalno površino. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, preprečili iztekanje pogonskega goriva, preostalo gorivo prečrpali v namenske posode ter posuli razlite motorne tekočine in sanirali zemljino. V nesreči je bil voznik lažje poškodovan.

Nesreča tudi na Gorjancih

Ob 12.20 sta na cesti Metlika - Novo mesto pri naselju Hrast pri Jugorju, občina Metlika, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem, odmaknili vozilo ob rob vozišča ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so na kraju oskrbeli poškodovani osebi ter ju prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. V času nesreče je bila cesta zaprta za ves promet.

Zagorelo v garderobi

Ob 13.33 je v Obrtni coni Ugar v Ribnici zagorelo v garderobi podjetja. Gasilci PGD Ribnica so pogasili goreč grelnik vode, odklopili iz električnega omrežja in prezračili prostore.

