Huje poškodovan 17-letni motorist; ukradli ovce in ovna

25.7.2023 | 12:30

(Simbolna slika; arhiv DL)

Policisti PP Krško so bili sinoči nekaj pred 19. uro obveščeni o padcu motorista na območju naselja Kalce - Naklo. Ugotovili so, da je 17-letni motorist zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem, padel in se huje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo o ugotovitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, danes poročajo s PU Novo mesto.

Prometna nesreča na avtocesti

Minulo noč nekaj pred 1. uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh voznikov osebnih avtomobilov na avtocesti pri Mrtvicah. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 26-letni voznik iz Bosne in Hercegovine, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v prikolico, pripeto na avtomobil, ki ga je vozil 57-letni voznik iz Srbije. V nesreči se je lažje poškodoval potnik iz vozila 26-letnega voznika. Policisti so povzročitelju nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Ukradli ovce in ovna

Na Planini pri Raki so v noči na ponedeljek neznanci s pašnika ukradli štiri ovce in ovna.

18-letnika iz Brezja vklenili in mu zasegli zvočnike

Včeraj popoldne so policisti PP Novo mesto prejeli več obvestil občanov z Muhabera o predvajanju glasne glasbe. Policisti so se odzvali in ugotovili, da gre za 18-letnika iz naselja Brezje. Zaradi kršenja javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog in ga opozorili na posledice nadaljnjih kršitev. Okoli 21. ure je 18-letnik, ki je bil pod vplivom alkohola, ponovno predvajal glasno glasbo in se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov. Tokrat so mu zasegli zvočnike, zoper njega uporabili prisilna sredstva, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Bizeljsko, Veliki Obrež, Mokrice, Bukošek, Vrhje) izsledili in prijeli 41 državljanov Afganistana, 35 državljanov Maroka, 34 državljanov Rusije, 24 državljanov Pakistana, 11 državljanov Nepala, sedem državljanov Indije, šest državljanov Sudana, štiri državljane Bangladeša, tri državljane Šrilanke, tri državljane Turčije, dva državljana Alžirije, državljana Senegala, državljana Somalije, državljana Kameruna, državljana Palestine in državljana Gambije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 68. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 252 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval motorist, prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 11 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

