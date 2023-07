FOTO: Orkanski veter razkrival strehe in ruval drevesa

25.7.2023 | 11:00

Ribnica, Sodražica - Sinoči okoli desete ure je nekajminutno neurje povzročilo precejšnjo škodo v občinah Ribnica in Sodražica. Prav tako so poročali o škodi v Loškem Potoku in Velikih Laščah, kjer je padala tudi toča. Orkanski veter je kot za stavo ruval ulična in parkovna drevesa – pri tem jih je (starejših) največ padlo za zidovi ribniškega gradu -, obračal zabojnike za smeti, gostinske mize in stole.

Številne stanovanjske in gospodarske stavbe v Sodražici in Ribnici so utrpele poškodbe na strehah, kjer je veter razkril kritino. Podjetje Fragmat v Sodražici je bilo prizadeto, saj je veter odnesel dobršen del pločevinaste strehe na zelenico. Podobno se je zgodilo tudi na pošti v Ribnici, kjer je vrtinčasti veter odtrgal pločevinasto streho in jo odnesel približno dvajset metrov stran, kjer so bili parkirani avtomobili, ki so bili prav tako poškodovani. Tudi podjetje Inles je utrpelo poškodbe, saj je bila razkrita njihova streha.

Posledice neurja so v Ribnici povzročile prekinitev električne energije za večji del mesta, ki je trajala slabo uro. Gasilci so bili aktivno vključeni v odpravljanje posledic neurja in so posredovali v več kot 40. primerih. Pomagali so celo noč, da bi sanirali škodo in zagotovili varnost lokalnega prebivalstva.

M. G.

