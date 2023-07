Strelec iz Šmarjete umrl v bolnišnici

25.7.2023 | 10:35

Prestreljeno službeno vozilo policije - zadelo ga je 20 nabojev. (Foto: arhiv; PU NM)

Šmarješke Toplice/Novo mesto - Moški, ki je v začetku julija v Šmarjeti streljal na policista in se nato s strelnim orožjem poškodoval sam, je umrl v bolnišnici, so nam potrdili na PU Novo mesto. 62-letnik se je poškodoval po streljanju na policista, ki sta ga pred tem med kontrolo prometa ustavila, mu zaradi alkoholiziranosti odvzela vozniško dovoljenje in prepovedala vožnjo.

Policist in policistka policijske postaje Novo mesto sta, kot smo poročali, 6. julija izvajala nadzor cestnega prometa. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola sta odredila test alkoholiziranost 62-letnemu vozniku in ugotovila, da ima v krvi 0,61 miligrama alkohola na liter. Odvzela sta mu vozniško dovoljenje, prepovedala nadaljnjo vožnjo, 62-letnik pa si je uredil prevoz domov.

Policista sta kmalu zatem končala z nadzorom prometa, sedla v službeno vozilo in se nameravala odpeljati, ko je za njuno vozilo pripeljal 62-letnik in iz neposredne bližine začel streljati na policijsko vozilo. Pri tem je bila policistka površinsko ranjena v desno ramo in je bolnišnico kmalu zapustila, policist pa ni bil poškodovan. Policista proti strelcu nista uporabila strelnega orožja.

62-letnik se je po streljanju odpeljal domov, kjer si je skušal s strelom iz revolverja soditi sam. Težko poškodovanega so ga doma našli policisti in organizirali prevoz v bolnišnico.

V preiskavi so policisti na kraju streljanja našli 22 tulcev, od česar je 20 nabojev zadelo policijsko vozilo. V hišni preiskavi pa je policija našla štiri kose dolgocevnega nelegalnega orožja in večjo količino različnega streliva. Med najdenim orožjem je bila tudi avtomatska puška ruski špagin, za katero domnevajo, da je bila uporabljena pri streljanju na policista.

62-letnik je bil tako osumljen poskusa umora, kar se kaznuje s tremi leti zapora ali hujšo kaznijo.

M. K.