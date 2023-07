Dejan Žnideršič in Janez Jože Olovec nova podžupana

25.7.2023 | 10:00

Dejan Žnideršič, novi nepoklicni župan MO Krško (Foto: P. Perc)

Krško - Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je s 15. julijem imenoval nova podžupana, in sicer Dejana Žnideršiča (Lista Modra smer) in, kot smo že poročali, Janeza Jožeta Olovca (Slovenska demokratska stranka), so sporočili z MO Krško.

Dejan Žnideršič bo zlasti opravljal naloge na področju urejanja prostora in varstva okolja, skrbel za aktivno sodelovanje in usklajevanje programov s krajevnimi skupnostmi ter deloval na področju družbenih dejavnosti.

Janez Jože Olovec pa bo zadolžen predvsem za naloge na področju gospodarskih dejavnosti, športa in mladine ter na področju romske problematike. Oba podžupana bosta svojo funkcijo opravljala nepoklicno.

Poleg novoimenovanih podžupanov bo funkcijo še naprej opravljala tudi podžupanja Brigita Piltaver Imperl (Gibanje Svoboda).

P. P.