FOTO: Preživeli smo turbulentno noč, čaka nas še podoben dan

25.7.2023 | 07:00

Ponoči je, kot kažejo prve informacije, najdebelejša toča padala v okolici Postojne ...

... in Nove Gorice.

Na kočevsko-ribniškem je veliko težav povzročal močan veter, ki je ruval drevesa in odkrival strehe. Fotografija je iz kraja Breže pri Ribnici. (Vse fotografije: Meteoinfo Slovenija)

Neurje z močnim vetrom in točo je ponoči iznad Italije zajelo tako rekoč celotno Slovenijo. Največ težav je bilo na celjskem. Gasilci so med drugim sodelovali pri evakuaciji otrok iz kampa Lepena v Bovcu, so danes sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Po do sedaj zbranih podatkih so zabeležili 157 dogodkov, največ na območju regijskega centra za obveščanje Celje.

Močan dež in veter ter toča so podirali drevesa, telekomunikacijske drogove in napeljave, odkrivali strehe, meteorne vode so poplavljale objekte, pojavilo se je tudi nekaj plazov.

Na terenu je 70 gasilskih enot. Gasilci odstranjujejo drevesa z lokacij, kjer ogrožajo objekte ali prometno infrastrukturo, pokrivajo poškodovane strehe, črpajo meteorno vodo, sodelovali so pri evakuaciji otrok iz kampa Lepena v Bovcu. Strele pa so zanetile požar kurilnice v Vogrskem, nadstreška ob stanovanjskem objektu v naselju Varoš v občini Makole in požar gospodarskega poslopja v Spodnjem Gruškovju v občini Slovenska Bistrica.

Ponedeljkovo večerno neurje je močno prizadelo tudi Severno Primorsko. Padala je debela toča, ki je poškodovala strehe, okna in avtomobile predvsem v občinah Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe na širšem območju Goriške.

Agencija RS za okolje (Arso) je tudi za danes izdala oranžno opozorilo zaradi velike verjetnostni neurij za celotno Slovenijo. V severnem delu države se bodo čez dan nadaljevali nalivi, v južni polovici pa je popoldne lokalno verjetnost debelejše toče. Na Arsu ob tem ne izključujejo možnosti razlivanja hudourniških vodotokov in manjših rek.

OSTALA ČRNA KRONIKA VČERAJŠNJEGA DNE:

Včeraj ob 18.47 je v kraju Kalce Naklo, občina Krško, padel motorist. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili prvo pomoč in pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanca, katerega so odpeljali v SB Brežice.

S helikopterjem v UKC

Ob 11.59 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu ekipe Enote helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik prepeljala poškodovano osebo iz Tomažje vasi, občina Škocjan, v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Tomažja vas so skupaj s policisti zavarovali kraj pristanka helikopterja in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu poškodovane osebe.

Gorelo strnišče

Ob 11.20 je v ulici Naselje Borisa Kidriča v Metliki gorelo strnišče na njivi. Gasilci PGD Metlika so omejili in pogasili požar na površini okoli sto kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI, na izvodu Dolenjci.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRMAČINA, izvod Krmačina;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH 2001, TP ŽELEZNIKI 1991, TP VIDOŠIČI 1991, TP KAMENICA1 1996, TP KAMENICA2 1996, TP KRMAČINA 1993, TP DRAŠIČI 1952, TP BABNA GORA PRI DRAŠIČIH 2003;

- od 13:00 do 17:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 1955, TP KLOŠTER 2 2003, TP SILOS GRADAC 1982, TP CENTER GRADAC 1975.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Č.N. GUMBERK 2003, TP GUMBERK 1990, TP RATEŽ 1968.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA TR, izvod 2. TREBNJE;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 2, izvod 4. PROSTOZRAČNO V DOLINO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 7. in 9. uro na območju TP Vihre, med 9.30 in 11. uro na območju TP Brege in med 13. in 15. uro na območju TP Drnovo; na področju nadzorništva Sevnica pa med 7.30 in 14.30 uro na območju TP Mrzla Planina, Podgorje Pipan in Podgorje Golob.

M. K.