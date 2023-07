Rdeči alarm: Čez Slovenijo silovit nevihtni pas, klestila debela toča, v Ajdovščini izmerili sunek 118 km/h

24.7.2023 | 21:45

Po 21. uri je močna nevihtna celica iz Italije vstopila v Slovenijo.

Proti 23. uri se je prek Dolenjske že premikala proti Posavju, medtem pa je na severozahodu Slovenijo dosegla nova ...

Iz Nove Gorice so proti deseti zvečer kot prvi že poročali o toči. (neurje.si)

Nebo nad Dolenjskimi Toplicami proti 23.00: Tako se bliska, da je kot podnevi ... (neurje.si)

Kočevje (neurje.si)

Slovenijo je dosegel zelo močan nevihtni pas, ki verjetno nosi debelo točo. Spremljajo ga močni sunki vetra in nalivi. Agencija RS za okolje (Arso) je za jugozahodno in osrednjo Slovenijo izdala rdeče opozorilo.

Napovedi meteorologov uresničujejo, saj je v Slovenijo po 21. uri z zahoda prispel močan nevihtni pas, pri čemer so pri Arsu za jugovzhod in osrednjo Slovenijo oranžno stopnjo vremenske ogroženosti povišali v rdečo. Zelo močna nevihtna celica je namreč na poti iz Furlanije-Julijske krajine ter je že dosegla območje Goriških brd in Nove Gorice. Pomika se proti vzhodu in jugovzhodu. »Zaradi velike verjetnosti debele toče, močnih sunkov vetra in zelo močnih nalivov izdajamo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti,« so zapisali pri Arsu.

Kot so sicer že malo pred 21. uro opozorili ljubiteljski vremenarji na portalu Neurje.si, se lahko pričakuje »silovit vetrovni piš in lokalno tudi debelo točo.« Pozneje so dodali, da gre za zelo intenzivno dogajanje, močna nevihta pa se bo hitro pomaknila proti osrednjemu delu države. »Ne zadržujte se na prostem, saj je lahko smrtno nevarno! Veter bo najverjetneje povzročil obširen vetrolom po celotnem pasu. Možna je tudi večja toča,« so z vso resnostjo zapretili, pri čemer so izpostavili predvsem Novo Gorico z okolico.

Spodaj videoposnetek, kako neusmiljeno je toča malo po 21. uri klestila v Biljah pri Novi Gorici. Avtor posnetka: Renato Fornazarič (Meteoinfo Slovenija)

Dodano ob 22.20:

Nevihtni sistem se hitro pomika proti vzhodu, zato je Agencija RS za okolje (Arso) dvignila stopnjo vremenske ogroženosti na najvišjo, rdečo raven tudi za jugovzhodni del Slovenije. Možni so močni sunki vetra, nalivi in toča, sporočajo z agencije.

Kakšne pol ure prej je bilo rdeče opozorilo izdano že za jugozahodno in osrednjo Slovenijo.

Zelo močna nevihta po navedbah Arsa potuje iznad Primorske proti Notranjski in osrednji Sloveniji in ne slabi. Pričakujejo zelo močne sunke vetra in debelo točo, ki lahko pada postrani z vetrom. Nevihta bo predvidoma dosegla tudi Ljubljano z okolico, predvsem južni del.

Nevihto spremljajo močni sunki vetra. V Ajdovščini so okoli 22. ure izmerili sunek 118 kilometrov na uro. O toči poročajo s Krasa in Vipavske doline.

Dodano ob 23.00:

Ob 23.15

Zelo močna nevihta, ki je prešla Primorsko je oslabela. Nastali sta dve novi močnejši nevihtni celici. Prva je nad Bohinjem in se pomika proti Bledu in Radovljici. Druga je v Novomeški kotlini in se pomika proti Brežicam.

Ob nevihtah napovedujejo točo, močan veter, močan naliv in udare strel.

Nova močna nevihtna celica je nad Furlanijo-Julijsko krajino in bo predvidoma v roku ene ure znova dosegla Goriško in Kras.

Videozapis spodaj (Meteoinfo Slovenija):

V severnem delu občine Ribnica je silovit veter ob neurju podiral drevesa in odkrival strehe.

Na omenjenem portalu ob 23.30 opozarjajo: Ni še konec! Tudi v krajih, ki so jih že prizadela večerna neurja, bo tekom noči lahko še hudo. Iz smeri Italije prihajajo nove silovite nevihtne celice, ki nosijo točo, orkanske sunke vetra in močne nalive. Močna neurja so možna praktično povsod po državi. Ostanite na varnem ...

Informacije o posledicah nočnega dogajanja bodo znane jutri.

M. K.