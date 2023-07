FOTO: Voznica v zmečkanem avtu pod drevesom lažje poškodovana; tatove zalotili na njivi; trčil v vlak

24.7.2023 | 13:25

Avto, na katerega je v Velikem Mraševem med vožnjo padlo drevo. Voznica jo je odnesla z lažjimi poškodbami. (Foto: arhiv; PGE Krško)

Policisti PP Krško so v petek med kontrolo prometa v Leskovcu pri Krškem s svetlobnimi signali ustavljali voznika, ki je vozil moped, na katerem ni bilo registrske tablice. Znakov policistov ni upošteval, vijugal je po vozišču in pospešeno peljal naprej. Ko je nameraval zapeljati na površino, namenjeno pešcem, je izgubil oblast nad mopedom, trčil v ograjo in padel. Lažje poškodovani kršitelj je skušal peš pobegniti, vendar so ga policisti izsledili. Med postopkom so ugotovili, da gre za mladoletnika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan moped. Moped so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Na avtomobil padlo drevo

V petek okoli 16.30 so bili krški policisti obveščeni, da reševalci oskrbujejo žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Ugotovili so, da je 56-letna voznica peljala skozi naselje Veliko Mraševo, ko je, kot smo s fotografijami že poročali, na njen avtomobil padlo drevo. Po prvih ugotovitvah zdravstvenega osebja se je lažje poškodovala.

Trčil v vlak

V petek nekaj po 17.30 je v Štefanu pri Trebnjem 34-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu ceste čez železniško progo trčil v potniški vlak, v katerem je bilo osem potnikov. V nesreči sta se lažje poškodovala 34-letni povzročitelj in potnik v njegovem vozilu, potniki na vlaku pa niso utrpeli poškodb.

Za volanom mladoletnik

Brežiški policisti so med kontrolo prometa na Čatežu ob Savi v petek nekaj pred 21. uro kontrolirali voznika osebnega avtomobila VW passat. Za volanom je bil 16-letnik, ki seveda nima vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pod vplivom alkohola in brez vozniške

Policisti PP Krško so v noči na soboto v Krškem zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika mopeda. Med postopkom so ugotovili, da 20-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,48 miligrama alkohola. Moped so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Povzročiteljica nesreče krepko napihala



V soboto nekaj pred 23. uro je 31-letna voznica osebnega avtomobila v Dednji vasi zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste. Lažje se je poškodovala, v litru izdihanega zraka pa je imela 0,63 miligrama alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, ji izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vijugal z 2,8 promila

Črnomaljski policisti so sinoči nekaj po 22. uri pri Belčjem Vrhu na območju Dragatuša zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 22-letniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,37 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tatove zalotili na njivi krompirja

Med opravljanjem nalog, povezanih s preprečevanjem tatvin poljščin, je vodnik službenega psa PP VSP Novo mesto na območju Sevnega včeraj pri tatvini krompirja zalotil moškega in dve ženski. Storilci so izkopali in z poskušali odpeljati večjo količino krompirja. Policisti so ukradene poljščine zasegli in vrnili oškodovancu, ki do prihoda policistov ni bil seznanjen o tatvini. Osumljence bodo ovadili.

Vlomi in tatvine

V Mrtvicah na območju PP Krško so v petek neznanci z njive izkopali in odpeljali okoli 200 kg krompirja.

Na parkirnem prostoru na Otočcu je v soboto nekdo z ostrim predmetom poškodoval vrata in odbijač osebnega avtomobila in predrl pnevmatiko.

V Jurni vasi na območju PP Novo mesto je med 21. 7. in 22. 7. nekdo skozi vrata poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V objekt mu ni uspelo priti, na vratih pa je povzročil za okoli 100 evrov škode.

Pijan nadlegoval družino, končal v lisicah

Policiste PP Novo mesto so v soboto dopoldne poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v Novem mestu, kjer naj bi se pijan moški nedostojno vedel do družinskih članov. 60-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Bežal v koruzno njivo

Policisti so na območju Čateža ob Savi pri izvozu z avtoceste v soboto ustavljali osebnega avtomobila znamke Mazda. Voznik je avtomobil ustavil na voznem pasu in peš zbežal proti koruzni njivi. Policisti so 23-letnega državljana Iraka prijeli. Med postopkom so ugotovili, da je tujec v vozilu prevažal štiri državljane Iraka, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Vozniku so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil, privedli ga bodo k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 21. 7. in 24. 7. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Čatež ob Savi, Jesenice na Dolenjskem, Slovenska vas, Bukošek, Nova vas, Bizeljsko) izsledili in prijeli 187 državljanov Afganistana, 81 Pakistana, 72 Maroka, 40 Bangladeša, 29 Rusije, 16 Indije, 15 Nepala, 12 Konga, deset Kube, devet Iraka, sedem Sierra Leoneja, štiri Šrilanke, tri Alžirije, tri Sirije, dva Ugande in po enega državljana Egipta, Gambije, Kameruna in Irana.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 21. 7. in 24. 7. posredovali v 202 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 565 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 13 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila trem, ki so vozili brez vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 30. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. Obravnavali so sume kaznivih dejanj vloma, nezakonitega lova, prepovedanega prehajanja meje, poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.