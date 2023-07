Flandrijska mivka neprijazna do Pancarja

24.7.2023 | 09:00

Dolenjec Jan Pancar (253) je prvič letos ostal brez točk na dirkah svetovnega prvenstva v razredu MX2. (Foto: AMZS)

Lommel - Trinajsto dirko svetovnega prvenstva v motokrosu v letu 2023 je gostil Lommel. Na Veliki nagradi Flandrije sta z licenco AMZS vozila Tim Gajser in Jan Pancar.

V kvalifikacijah je bil Gajser v soboto deseti, v nedeljo pa je v v prvi vožnji v uvodnih krogih padel in zaradi tega izgubil precej mest. V nadaljevanju dirke se je uspešno prebijal iz ozadja in se hitro prebil med dobitnike točk, nazadnje pa je bil 15. Vožnjo je dobil Febvre pred Nizozemcem Glennom Coldenhoffom in vodilnim v seštevku sezone Špancem Jorgejem Pradom. Gajser je pri padcu, ko je vstajal in pazil na tekmece, pomotoma z roko segel na vročo izpušno cev svojega motorja, tako da je staknil lažjo opeklino, a je vseeno nadaljeval.

Tudi v drugi vožnji Gajser ni bil v ospredju, po še eni napaki je spet nekaj izgubil in na koncu iztržil 13. mesto, kar je v seštevku dikre pomenilo 15. mesto in 14 točk za SP. V boju za zmago je v tej vožnji sicer slavil Prado, toda ker je Febvre prišel do drugega mesta, je bilo to dovolj za slavje Francoza, kar je zanj četrta zaporedna dobljena dirka v sezoni. Tretji v vožnji in na dirki je bil Coldenhoff.

V SP se razmerje moči ni bistveno spremenilo; Prado je v primerjavi z zasledovalci izgubil le dve točki, tako da njegova prednost zdaj znaša 99 točk (665-566). Drugi je Febvre, tretji pa Švicar Jeremy Seewer (506). Gajser je z 48 točkami 24.

Pancar ostal brez točk

Jan Pancar je v razredu MX2 po dirki v Loketu želel vsem demonstrirati, da je imel na Češkem le slab dan, saj mu praktično nič ni uspevalo tako, kot si je zamislil oziroma želel. Sobotne kvalifikacije se mu niso izšle tako, kot si je želel, saj je zasedel 18. mesto. Izhodišče za nedeljski vožnji ni bilo idealno, a Pancar se je steze, ki mu ni pri srcu, ter tekmecev lotil odločno. Štart prve vožnje mu je na prvi merilni točki prinesel 15. mesto. Na mehki podlagi je imel kar nekaj težav in je v cilj pripeljal na 21. mestu ter je prvič letos ostal brez točke za skupni seštevek svetovnega prvenstva. Prvi je bil Jago Geerts. Drugo vožnjo Pancar ni začel najbolje. Prvo merilno točko je prevozil na 20. mestu, kmalu nato pa se je znašel na tleh in pristal povsem na začelju. Vseeno je vztrajal in se skušal na progi, ki jo je močil rahel dež, prebiti čim višje. V cilj je pripeljal na 24. mestu, vožnjo pa je znova dobil Geerts, ki je stal tudi na najvišji stopnički na zmagovalnem odru. Pancar je na dirki osvojil 26. mesto. V skupnem seštevku še vedno vodi Andrea Adamo, Pancar pa prvič v sezoni ni povečal točkovnega izkupička. Kljub temu z 253 točkami ostaja na 10. mestu.

STA; AMZS