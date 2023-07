Ekstremno vreme: Jutri še huje kot prejšnji teden? Nevarnost orkanskega vetra

24.7.2023 | 07:00

Griblje, 19. julija (Foto: J. Pavlin)

Čeprav je bila nedelja vremensko mirnejša, z ekstremnimi pojavi po ocenah vremenoslovcev še nismo opravili. Od danes zvečer do srede bodo možne močnejše nevihte. Sprva naj bi bili glavna nevarnost močni sunki vetra in toča, od torka popoldne pa tudi dolgotrajni nalivi. V sredo naj bi se nato občutneje ohladilo, vreme pa umirilo.

Vremenska napoved sicer pravi, da bo danes čez dan pretežno jasno in spet precej vroče s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija, proti večeru pa bo oblačnost od zahoda naraščala in v zahodni Sloveniji bodo možne nevihte. V noči na torek in v torek naj bi bilo nato spremenljivo z nevihtami, v noči na sredo pa bo dež zajel vso Slovenijo in v sredo dopoldne ponehal.

A vremenoslovec pri Agenciji RS za okolje Blaž Šter je v nedeljo zvečer na Twitterju opozoril na zadnje vremenske modele, ki kažejo, da bodo od ponedeljka zvečer do srede možne močnejše nevihte. Sprva bodo glavna nevarnost močni sunki vetra in toča, od torka popoldne pa tudi dolgotrajni nalivi.

Poleg nestabilnosti v ozračju naj bi bilo tokrat striženje vetra, ki spodbuja razvoj ekstremnih pojavov, še bolj izrazito kot v minulem tednu, ko je niz nevihtnih linij povzročil razdejanje v številnih delih države. Na spletni strani Ciklon.si ob pričakovanih prehodih nevihtnih linij opozarjajo pred nevarnostjo orkanskih vetrov.

Ravno omenjeno močno striženje vetra grozi tudi severni Italiji, kjer so v minulem tednu nastajale intenzivne in uničujoče nevihtne celice ter se nato premikale proti Sloveniji in Hrvaški. Podobno naj bi se dogajalo tudi tokrat.

Ob koncu tega nemirnega dogajanja se bo v sredo po napovedih razjasnilo in ohladilo, nato pa trenutno kaže na bolj umirjeno poletno vreme s temperaturami do 30 stopinj Celzija.

