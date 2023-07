Le sedmina podjetij pri nas spada v sam vrh; koliko 'odličnjakov' ima Dolenjska?

Glede na standardno klasifikacijo dejavnosti prihaja največ podjetij, ki dosegajo bonitetno odličnost, iz panoge G: Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (20,8 odstotka vseh podjetij). Sledijo M: Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (17,3 odstotka) in C: Predelovalne dejavnosti (16,8 odstotka). Znotraj posamezne panoge pa je največji delež »odličnjakov« v E: Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (32,6 odstotka vseh podjetij v panogi). (Simbolna fotografija; arhiv DL)

Nekaj nad 14 odstotkov podjetij v Sloveniji dosega najvišje standarde poslovanja, kar je približno toliko kot lani, izhaja iz najnovejše analize družbe Dun & Bradstreet. Podjetja, ki so si prislužila certifikat bonitetne odličnosti, še naprej poslujejo bistveno bolje od povprečja celotnega gospodarstva, izstopajo tudi po učinkovitosti sredstev.

V Sloveniji je najvišje standarde poslovanja doseglo 27.933 podjetij od 196.931 registriranih. Med njimi se v najvišje razrede, ki dosegajo standarde bonitetne odličnosti tri leta zapored, uvršča 8,4 odstotka podjetij, so v sporočilu za javnost navedli v družbi Dun & Bradstreet.

Po številu bonitetno odličnih podjetij izstopajo mikroenote, skoraj 20.000 mikro podjetij spada med certificirance, večina pa jih dosega srebrno bonitetno odličnost. Nekaj več kot tretjina bonitetno odličnih podjetij prihaja iz Osrednjeslovenske regije, po deležu znotraj posamezne regije pa je največ odličnih v Gorenjski regiji, in sicer 15,7 odstotka vseh podjetij v regiji.

Tik za tem sta Jugovzhodna Slovenija, kjer je »odličnih« 15,1 odstotka izmed vseh podjetij v regiji, in Goriška s 14,9 odstotka. Tudi druge regije se lahko pohvalijo s podobnim deležem »odličnih« znotraj regije (Primorska − 14,4 odstotka, Koroška − 14,1 odstotka, Savinjska − 13,6 odstotka, Podravska − 13,5 odstotka, Posavska − 12,9 odstotka, Zasavska in Pomurska − 12,4 odstotka, Obalno-kraška − 12,1 odstotka).

Podjetja, ki so si prislužila certifikat bonitetne odličnosti, poslujejo bolje od povprečja, poudarjajo v bonitetni družbi. Na dan 20. junija je bila povprečna donosnost sredstev certificirancev osem odstotkov, medtem ko je ta v gospodarstvu 4,7 odstotka.

Podatki družbe obenem kažejo, da ustvarjeni dobički certificirancev manj nihajo in so manj podvrženi raznoraznim zunanjim gospodarskim dejavnikom, kot to velja za gospodarstvo. "Glede na stabilnost poslovanja so certificiranci državno povprečje presegli za 10 odstotkov," so pojasnili.

Podjetja s certifikatom več svoje dejavnosti financirajo z lastnimi viri (58,6 odstotka) in manj z zadolževanjem, kot to velja za gospodarstvo (48,9 odstotka).

Družbe s certifikatom po navedbah družbe izstopajo tudi po učinkovitosti sredstev, saj z enim evrom sredstev ustvarijo 1,26 evra prihodkov, v celotnem gospodarstvu pa je ta številka pri 1,15 evra. Certificirana podjetja so v povprečju manj zadolžena, njihova dodana vrednost na zaposlenega pa je za približno 6000 evrov višja kot v celotnem gospodarstvu, pri 54.334 evrov, so navedli.

Višji od državnega povprečja so pri certificirancih prav tako prihodki na zaposlenega (16.369 evrov v primerjavi z 11.363 evrov). Certificirana podjetja odlikuje tudi izredna plačilna disciplina, so še pojasnili v družbi Dun & Bradstreet, ki podeljuje certifikat bonitetne odličnosti.

