»Če je to pekel, nas raj ne zanima!«

23.7.2023 | 17:30

Udeleženci 13. ArtEka Šentjanž 2023 v Peklu (Foto: Pavel Perc)

Jerca Šantej (na desni) in Petra Majcen

Tanja Mikolič

Šentjanž - Na zadnjo septembrsko nedeljo bodo dela s 13. petdnevne likovne kolonije oziroma delavnice ArtEko Šentjanž 2023 v Peklu na ogled na 13. Šentjanški tržnici

Letos so v organizaciji Turističnega društva Šentjanž in Zavoda MUK Qra Sevnica na likovni koloniji ArtEko Šentanž_2023 na gostoljubni domačiji Staneta in Milene Jakoš v Jablanici 13, v zaselku Pekel, spet združili umetnike od blizu in daleč, tokrat že trinajstič. »Trinajst naj bi bila nesrečna številka, vendar za trinajsti ArtEko to zagotovo ne velja, saj je bilo zadnjih pet dni tukaj v Peklu zagotovo srečnih, zopet nebeških. Še več: znova so si umetniki enotni v že znani povedi: če je torej to pekel, nas raj ne zanima. Pod krošnjami številnih dreves in ob izviru stoletne vode se zagotovo spodobi biti srečen in zadovoljen, za nameček pa še umetniško inspiriran,« je bila ob zaključku ArtEka Šentjanž 2023 vzhičena spretna moderatorka Tanja Mikolič.

Pod budnim umetniškim vodstvom nepogrešljive Jerce Šantej so letos ustvarjali: Vladimir Leben, Nena Bedek in Matic Svažič iz Sevnice, Klavdia Kolarič iz Gornje Radgone, Beno Artnak iz Maribora, Vinko Cankar iz Vrhnike, Lojze Kalinšek z Brnika in Tone Zgonec iz Boštanja.

ArtEko Šentjanž se je pričel pod streho Gostilne Repovž, ki je ostaja vsa ta leta zvesti podpornik kolonije slikarjev, kiparjev, oblikovalcev in fotografov. Arteko dogajanje se je nato selilo v Breško, tudi v Kamenško, nato pa je nekatere glavne akterje premamila idila Felicijanove domačije v Peklu, in ta omama traja še dandanes.

Šentjanž z okolico je nedvomno prijetno pribežališče za vse, ki bi si želeli prosti čas preživeti v neokrnjeni naravi, med prijaznimi ljudmi. Ti so udeležence, med katere so vedno radi zahajali tudi glasbeniki, vedno lepo sprejeli in jih iskreno podpirali. Krajevna skupnost Šentjanž in Občina Sevnica vsako leto podpreta projekt ArtEka, zato sta jih tudi letos prišla pozdravit predsednik sveta Krajevne skupnosti Šentjanž, Boštjan Repovž in sevniški podžupan Janez Kukec.

»Zanj živi 365 dni v letu, o njem razmišlja in ga skuša nadgrajevati. Kamorkoli potuje, ArtEko potuje z njo, ga ima v mislih. Umetniški vodja vseh ArtEko dogodkov do sedaj je bila Jerca Šantej. Simpozij ArtEko izvira iz svoje predhodnice, Portala Ana, ki ga je dolga leta organizirala družina Repovž iz Šentjanža. Na neki točki so želeli žezlo predati naprej in zanetiti nek nov ogenj. Takrat je sodelovanje s Turističnim društvom Šentjanž z veseljem sprejela Jerca, Turistično društvo Šentjanž pa je bilo počaščeno, ko je roko lahko podalo prav Jerci; vsi prav dobro vemo, da je s skupnimi močmi pač vse lažje. Turistično društvo Šentjanž je eden podpornih stebrov ArtEka. Če je Jerca z Zavodom MUK Qra nepogrešljiva vodja v umetniškem in še kakšnem drugem smislu, ji je Turistično društvo Šentjanž odlična podpora pri organizaciji. Njegova neutrudna predsednica je Petra Majcen,« je še povedala Tanja Mikolič in predala besedo Jerci in Petri. Jerca je izrazila ob začetku pričakovanje, da bo vse minilo v imenu številke 13, tako hišne, kot tudi po številu umetnikov. Zahvalili sta se vsem, ki tvorno in srčno sodelujejo pri tem uspešnem projektu, in še vsakemu posebej izročili skromno darilo ter vse povabila že tudi na 13. Šentjanško tržnico, ki tradicionalno poteka zadnjo septembrsko nedeljo, ko bodo na ogled tudi dela z letošnjega ArtEka.

Odlična vokalistka Anja Novak in kitarist Žan Bezek ter nadobudni saksofonist Tit Majcen so z glasbenimi vložki poskrbeli za dober glasbeni uvod v prijeten glasbeno-kulinarični in družaben večer s skupino The Homegrowns, tudi s posavskimi koreninami.

P. P.

