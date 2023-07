Uspehi članske ekipe AMD Krško

23.7.2023 | 13:00

Ob nedavnih uspehih Svena Cerjaka na svetovnem mladinskem prvenstvu (6. voznik sveta v konkurenci 250cc) je na delu tudi članska ekipa AMD Krško, katere uspehi se v tekmovanju v 1. češki ligi nadaljujejo. Po uvodni zmagi na domači dirki na Stadionu Matije Gubca v Krškem (10. april) je bila tokrat na vrsti češka mini turneja.

Speedway zasedba iz Krškega je v postavi Nick Škorja, Luka Omerzel, Julian Kuny in Ricards Ansviesulis v dveh dneh ligaškega dirkanja v 1. češki ligi zasedla 2. mesto v Pragi in 3. mesto v Pardubicah.

V četrtek, 20. julija, so v Pragi osvojili drugo mesto. Zbrali so 27 točk in zaostali samo za ekipo iz Koprivnic, ki si je privozila 32 točk. Najuspešnejši posameznik je bil kapetan Nick Škorja s skoraj popolnimi 17 točkami (3,2,3,3,3,3). Ansviesulis je dosegel 9 točk, Omerzel je ob padcu v 15. vožnji dodal točko.

Že naslednji dan je v Pardubicah ekipa s 24 točkami po dodatni vožnji osvojila 3. mesto. Zaostala je za ekipama iz Prage in Žarnovice, ki sta vknjižili 34 oziroma 27 točk. Najboljši pri Krčanih je bil ponovno Nick Škorja, ki je osvojil 13+3 točke (3,2,3,3,0,2,+3). Ansviesulis jih je nanizal 10, Kuny je prispeval točko.

Po treh odpeljanih kolih zaseda ekipa AMD Krško z 12 točkami izvrstno 1. mesto na ligaški razpredelnici. Druga je Praga (11 točk) pred Koprivnicami (10). Slovaška Žarnovica je pri 9 točkah, na repu so Pardubice (3). Po lanskem 2. mestu v češki ligi so možnosti za izboljšanje tega dosežka zelo dobre, odločitev pa bo padla v Koprivnicah (10. september) in v Žarnovici (8. oktober).

B. L.

Foto: AMD Krško

