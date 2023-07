FOTO: Včeraj Topliška noč, danes kubansko popoldne

23.7.2023 | 10:40

Med mladimi in tudi starejšimi sta veliko pozornost vzbudila nanduja Nina in Nande. (Foto: M. Ž.)

Tradicionalno predstavitev društev so tokrat zaradi vremena izpeljali v šotoru.

Nepogrešljivi KUD Vesel tetater

Otroci so zazveto spremljali predstavo skupine Čupakabra.

Dolenjske Toplice - V središču Dolenjskih Toplic je včeraj popoldne potekal osrednji sklop dogodkov ob občinskem prazniku v okviru že tradicionalne Topliške noči. Zaradi popoldanskega dežja so le nekoliko prilagodili program, sicer pa je bolj ali manj steklo vse, kar so načrtovali.

Začeli so zjutraj z brezplačnimi meritvami pritiska, holesterola in krvnega sladkorja pred KKC, ki so jih opravile prizadevne prostovoljke domače krajevne organizacije Rdečega križa. Vsakoletno povorko društev, ki jo je letos vodil Sašo Dobnik oz. Gasilec Sašo, so prestavili v prireditveni šotor, kjer se je predstavilo 22 od 23 društev, ki delujejo v občini, natopile so še novomeške mažorete. Izpeljali so tudi, sicer malce okrnjeno, kmečko in rokodelsko tržnico, Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi je pripravilo to priljubljeno jed in z njo postreglo obiskovalce, na voljo je bil konjeniški kotiček, članice domačega Društva podeželskih žena so pekle palačinke, dišale so slastne pice in točilo domače pivo …

Veliko pozornosti mladih in tudi starejših sta vzbudila nanduja Nina in Nande, ki sta ju v Dolenjske Toplice pripeljala skrbnika Simona in Janez Cetin, KUD Vesel teater je tudi tokrat poskrbel za smeh s tradicionalnem skečem na občinsko tematiko in znova napolnil dvorano KKC-ja, otroci pa so nato uživali v žonglerski in cirkuški predstavi skupine Čupakabra. Včerajšnje praznovanje so zaključili z glasbenim večerom pod prireditvenim šotorom na parkirišču za KKC, nastopili so Veseli Dolenjci.

Kaj ponujajo danes?

Danes se bodo obiskovalci ob 15.30 lahko udeležili vodenega ogleda Hudičevega turna in depoja Tehniškega muzeja Slovenije v Soteski, na Sokolskem trgu pa se bo ob 17. uri začelo kubansko popoldne s plesom, kubanskimi prigrizki, pijačo in nastopom kubanske skupine Estudiantina Ensemble.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija