V društvu Romanco - Rman sušijo zelišča, izdelujejo sirupe …

23.7.2023 | 08:15

Društvo Romanco - Rman se pogosto predstavlja tudi na Šentjernejskem sejmu. (Foto: L. M.)

Na eni od delavnic

Šentjernej - V Romskem zeliščarskem društvu Romanco - Rman iz Šentjerneja se trudijo ozavestiti Rome o pomenu ohranjanja izročil njihovih prednikov in o lastnostih zdravilnih rastlin in zelišč v našem okolju.

Društvo, ki mu predseduje Ksenija Jurkovič, je v zadnjem času dejavno. Predstavili so se na Šentjernejskem sejmu, kjer so tudi izdelovali venčke iz rmana, kipe in šentjanževke. Zdravilne rožice sušijo za čaje: kamilico, šentjanževk, rman, bezeg … Na delavnicah so izdelovali sirup iz smrekovih vršičkov, ki pomaga pri kašlju, vnetju grla in pljuč …

Na eni od delavnic so se posvetili prav šentjanževki in jo spoznavali, saj ni dobra le za čaj, ampak iz nje pripravljajo šentjanževo olje, ki pomaga pri suhi in razpokani koži, vnetju ran in opeklinah.

Društvo Romanco – Rman se je letos udeležilo tudi Tedna kultur v Novem mestu.

Kot pravi Jurkovičeva, se veselijo novih delavnic in druženj.

L. Markelj, foto: Društvo Romanco - Rman

Galerija