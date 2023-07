FOTO: Zalilo Gostišče Dežmar; nesreča na krškem Vidmu

22.7.2023 | 18:00

Poplavo v Gostišču Dežmar so hitro sanirali. (Foto: FB)

Prometna nesreča na krškem Vidmu (Foto: PGE Krško)

PGE Krško

Danes zjutraj je na Ljubljanski cesti v Novem mestu zaradi počene vodovodne cevi voda zalila gostinski objekt. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so posesali odvečno vodo.

Da jim jo je zagodla počena cev in zalila prostore, so na svojem FB profilu poročali v Gostišču Dežmar. S hitro reakcijo soseda Igorja Barbiča, ki je sredi noči uspel zapreti vodo na objektu, in s pomočjo gasilcev PGD Kamence in Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so uspeli izčrpati vodo iz objekta in gostišče je čez dan že lahko normalno obratovalo.

Prometna v Krškem

Ob 10.58 sta na Cesti 4. julija v Krškem, pri bencinskem servisu na Vidmu, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo prepeljali v SB Brežice.

S ceste v jarek

Ob 9.53 je na cesti Turjak - Rašica, občina Velike Lašče, vozilo zapeljalo iz ceste v jarek. Gasilci PGD Ribnica so s tehničnim posegom dvignili vozilo iz jarka, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine in pomagali pri nalaganju vozila na avto vleko ter nudili prvo pomoč lažje poškodovanemu vozniku.

Razmastili cesto

Ob 17.40 so na Otoški cesti v Novem mestu, gasilci GRC Novo mesto razmastili in oprali cestišče, ki je bilo onesnaženo z oljnim madežem.

Jutri brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v nedeljo od 7:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ 1970.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.