Popoldne za celo državo oranžen alarm, tokrat napoved bolj problematična

22.7.2023 | 12:00

Griblje v četrtek (Foto: J. Pavlin)

Bela krajina te dni (Foto: PGD Dragatuš)

Kot že več dni napovedujejo vremenoslovci, bo vremensko nestabilna tudi sobota, nato nas predvidoma končno čaka nekaj dni oddiha.

Agencija RS za okolje (Arso) je za območje celotne Slovenije danes med 14. in 23. uro razglasila oranžno vremensko opozorilo pred nevihtami. Možni so močnejše krajevne nevihte, lokalni nalivi s točo, močnejši sunki vetra in udari strel, opozarja.

Tokrat bodo nevihte nastajale nad Slovenijo in bo njihova lokacija in čas nastanka še težje napovedljiva kot v petek, ko so nevihtni sistemi nastali nad sosednjo Italijo in potovali proti našim krajem, poroča Arso.

Petkova neurja so po državi povzročila številne preglavice, ki jih bodo ponekod gasilci odpravljali tudi danes. Uprava RS za zaščito in reševanje je po doslej zbranih podatkih zabeležila 350 dogodkov, od tega 116 na območju regijskega centra Slovenj Gradec, 91 na območju regijskega centra Celje, 65 na območju regijskega centra Ljubljana, 17 na območju regijskega centra Novo mesto, 16 na območju regijskega centra Koper, 12 na območju regijskega centra Maribor, 11 na območju regijskega centra Kranj, osem na območju regijskega centra Brežice, šest na območju regijskega centra Trbovlje, po tri na območjih regijskih centrov Nova Gorica in Postojna ter dva na območju regijskega centra Murska Sobota.

Gasilci iz 139 gasilskih enot so predvsem odstranjevali podrta drevesa in prekrivali odkrite strehe objektov ter prečrpavali meteorno vodo iz objektov. Zaradi močnega deževja so nastajali večji hudourniki in narasli vodotoki, ki so poplavljali prostore objektov in vozišča. Prav tako se je sprožilo več zemeljskih plazov. V Ankaranu se je zaradi močnega vetra odvezala jadrnica, v občini Metlika pa so iz kampa blizu naselja Želebej gasilci na varno umaknili 23 otrok.

Najhuje je bilo na območju Črne na Koroškem, kjer je zalilo številne hiše, zaradi nevarnosti plazov pa so sprožili tudi sireno za splošno nevarnost in evakuirali okoli 50 ljudi, ki pa so se v petek zvečer lahko vrnili v svoje domove.

Na Koroškem je po petkovih hudourniških poplavah vodnatost rek in namočenost tal še velika. Prav tako je po padavinah v preteklih dneh vodnatost velika tudi drugod v porečju Drave. Danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči je ob nevihtah z nalivi možno ponovno hitro naraščanje in poplavljanje hudourniških vodotokov in manjših rek na tem območju. Možno bo tudi poplavljanje padavinskih in zalednih voda. Hitro naraščanje in razlivanje posameznih hudourniških vodotokov bo danes popoldne in zvečer možno tudi drugod po državi, predvsem v osrednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu Slovenije, opozarja Arso.

STA; M. K.