Velikološki gasilci ponosni na novo vozilo za prevoz moštva

22.7.2023 | 15:00

Velikološki gasilci so ponosni na novo vozilo za prevoz moštva. Z leve proti desni: poveljnik Andraž Kovačič, trebanjska županja Mateja Povhe in predsednik društva Stanislav Šlajpah.

Prihod praporščakov

Velika Loka - Prostovoljno gasilsko društvo Velika Loka je včeraj pripravilo slovesnost ob prevzemu novega gasilskega vozila za prevoz moštva GVM-1. Kot je poudaril predsednik društva Stanislav Šlajpah, je to zanje velika pridobitev, kajti le dobro opremljeni gasilci lahko hitro in učinkovito posredujejo pri gašenju požarov ali drugih naravnih nesrečah.

Novo vozilo so sicer nabavili že pred tremi leti, a zaradi epidemije koronavirusa takrat niso mogli izpeljati slovesnega prevzema. Predsednik poudari, da je bila želja in potreba po novem vozilu za prevoz moštva. »Prej smo se na intervencije vozili tudi s svojimi avtomobili, kajti v gasilski cisterni in drugem gasilskem vozilu GV-1 je bilo premalo prostora za vse. Zato smo šli v nakup vozila za prevoz moštva,« je dejal Šlajpah, ob tem pa dodal, da so se z njim do zdaj že nekajkrat odpeljali na intervencijo. Vožnja je prijetnejša, in kar je še pomembnejše, tudi varnejša. Velikokrat se člani društva z njim peljejo na izobraževanja, najmlajše pa na kakšno gasilsko tekmovanje.

Slovesnosti so se udeležili tudi poveljnik Gasilske regije Dolenjske Martin Lužar, predsednik Gasilske zveze Trebnje Franci Hrovatič, trebanjska županja Mateja Povhe in drugi. Vsi so velikološkim gasilcem zaželeli, da bi jim novo vozilo čim bolje služilo.

Prostovoljno gasilsko društvo Velika Loka so v kraju leta 1907 vaški zanesenjaki s pomočjo okoliških članov ustanovili kot požarno obrambo. Sprva so velikološki gasilci za svoje prostore uporabljali kar lopo, leta 1922 pa so se razveselili prvega gasilskega doma. Pomembna prelomnica tukajšnjega gasilstva je bilo leto 1987, ko so ob 80. obletnici društva v uporabo predali nov gasilski dom, ki so ga pred šestimi leti zaradi potreb razširili.

Društvo danes šteje 120 članov, ki ob požarih, poplavah in drugih nesrečah odzovejo klicu na pomoč. Člani se zavedajo, da je izobraževanje ključnega pomena za uspešno delo na področju požarne varnosti, hkrati pa v društvu veliko pozornosti usmerjajo tudi v delo z mladimi.

Besedilo in fotografije: R. N.

