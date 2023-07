FOTO: Grb občine Jožetu Pavlinu; večer z Joker Out

22.7.2023 | 10:00

Letošnji občinski nagrajenci z županom Francem Vovkom (desno), grb občine je prejel Jože Pavlin (drugi z desne).

Dolenjske Toplice - Na današnji dan pred 25 leti je državni zbor s spremembo Zakona o lokalni samoupravi postavil temelje za ustanovitev samostojne občine Dolenjske Toplice, s sinočnjo slavnostno sejo občinskega sveta pa so začeli s pestrim programom ob letošnjem občinskem prazniku. Najvišje priznanje grb občine je prejel Jože Pavlin, županove plakete pa so podelili domačima društvoma upokojencev in vinogradnikov ter gledališki skupini Mlada Zarja. Ob tej priložnosti so podpisali tudi listino Zelene politike slovenskega turizma, s čimer so sprejeli 10 načel, s katerimi se zavezujejo k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave.

»Dogodkov, ki so poslance prepričali v našo željo po samostojni občini, se ne spominjam najbolj. Vem, da se je zgodil referendum, a je bil le posvetovalnega značaja. Izrazil sem svoje pozitivno mnenje o samostojni občini, priznam pa, da temu dogodku takrat nisem pripisoval velike pomembnosti. Ko se sedaj oziram nazaj, vedno znova spoznavam in občudujem moč volje takratnega vodstva krajevne skupnosti in želje večine krajanov. Oboje razumem na način, ki ga je opisal francoski pisatelj Victor Hugo: 'Nič ni tako močno kot sanje, kako ustvarjati prihodnost.',« je v svojem nagovoru zbranim v dvorani tamkajšnjega KKC-ja dejal župan Franc Vovk ter izpostavil dobro sodelovanje s člani občinskega sveta in sodelavci občinske uprave, pa tudi pomen povezovanja vseh v dobrobit razvoja vseh področij, ki pomenijo dvig kvalitete življenja občanov.

Dvorana je bila polna.

O nagrajencih

»Nocoj je z nami tudi prejemnik najvišjega občinskega priznanja, Grba Občine Dolenjske Toplice. Jože Pavlin, naš soobčan, človek, ki je najbolj zadovoljen, če ga nagovorimo kar preprosto Jože, če pa je že potrebno kaj dodati imenu, potem je vesel, če ga pokličemo kot tovariša. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je za izraz tovariš zapisano naslednje: 'oseba v razmerju do druge osebe, s katero kaj skupaj dela'. Če za koga, potem velja za Jožeta, da se v svojem življenju srečuje z neštetimi oblikami človeške stiske, vedno pa pride do izraza njegova dobrota, katere rezultate čutijo posamezniki, društva in tudi lokalna skupnost. Vesel sem, da je občinski svet soglasno nagradil njegovo tovarištvo,« je o letošnjem občinskem nagrajencu povedal župan.

Župan je podpisal listino Zelene politike slovenskega turizma.

Da, Jože Pavlin je poznan kot človek, ki je vedno pripravljen pomagati sočloveku, odlikujeta ga izjemna skromnost in pripadnost kraju. Je preprost, s svojim delovanjem in podporo pa je segel na vsa področja življenja v občini. Je član in aktiven podpornik več društev, ki imajo sedež v topliški občini, in verjetno ni društva, ki mu ne bi pomagal z donacijo in sponzorstvom. Leta 1997 je ustanovil lastno podjetje Pagras in v njem delal vse do upokojitve. Pavlin je bil dva mandata tudi občinski svetnik in član odborov.

Društvo upokojencev Dolenjske Toplice letos praznuje 70-let delovanja, slovesnost so pripravili v sredo zvečer. S svojimi 580 člani je največje društvo v topliški občini in eno največjih v Pokrajinski zvezi društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine. Delujejo na številnih področjih, imajo dvajset sekcij in skupin. S projektom Starejši za starejšem v sklopu ZDUS so tako rekoč dnevno prisotni na domovih starejših, če seveda ti tako želijo, v sodelovanju z domačo občino pa so pred dvema letoma uvedli brezplačne prevoze za starejše »Pelji me, prosim«.

Jubilej letos obeležuje tudi Društvo vinogradnikov Dolenjske Toplice. Ustanovljeno je bilo leta 2003 in trenutno šteje 63 članov. Člani so mali vinogradniki, ki pridelujejo različna vina. Največji poudarek je na pridelavi cvička, frankinje in namiznih vin, kot sta dolenjsko rdeče in dolenjsko belo. Posebnost društva je lastno »društveno vino«, ki ga pridelajo iz trt v društvenem vinogradu, velik poudarek pa namenja tudi izobraževanju članov. Letos je društvo aktivno sodelovalo pri nastanku novega turističnega produkta v občini, vinogradniško-sprehajalne učne poti po Velikem Riglju.

Mlada Zarja je pred desetimi leti obudila nekoč živo in uspešno dramsko dejavnost v Soteski in se kot dramska sekcija priključila PGD Soteska. V tem času so na oder postavili štiri igre, ki so bile med gledalci odlično sprejete, poleg tega pa med drugim vsako leto pripravijo prireditev, ki so jo preprosto poimenovali Prireditev za vse. V okviru študijskega krožka in v sodelovanju z RC Novo mesto so izdali publikaciji »Soteska na Dolenjskem«, s podnaslovoma »Soteščani so povedali« in »Žaga«. Ob ustanovitvi so si zadali obljubo, da bodo gledališke predstave zaigrali tudi v humanitarne namene in to so do sedaj izvedli že štirikrat.

Nastopila sta tudi vnuka letošnjega prejemnika najvišje občinske nagrade Mija in Miha Pavlin.

Slavnostno sejo so z nastopili obogatili Mešani pevski zbor KUD Dolenjske Toplice, pevka Barbara Kastelic, Neža Tisovec na harmoniki ter Mija in Miha Pavlin, ki sta predstavila avtorsko skladbo, povezovala pa jo je Blanka Rončelj Novak.

Prvi praznični dan so sklenili s koncertom skupin Joker Out (fotografije spodaj v fotogaleriji; A. Markelj) in Ember. Praznovanje se nadaljuje danes s tradicionalno pisano Topliško nočjo in jutri z vodenim ogledom Hudičevega turna in depoja Tehniškega muzeja Slovenije v Soteski ter na Sokolskem s kubanskim popoldnevom, sklenili pa ga bodo prihodnjo nedeljo z ribiškim piknikom na domačiji Barbič.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

