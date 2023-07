Drevo padlo na avto z voznico; popoldne in zvečer spet nevihte

22.7.2023 | 08:30

Tokratne fotografije: PGD Mirna

Včeraj ob 16.33 je v Velikem Mraševem, občina Krško, na osebno vozilo, v katerem je bila voznica, padlo drevo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu do reševalnega vozila, odklopili akumulator na vozilu, zaustavili in počistili iztekle motorne tekočine, z dvigalom dvignili in odstranili podrto drevo ter očistili cestišče.

Tudi pozno popoldne čiščenje po neurju

Ob 16.00 sta pri Dobruški vasi, občina Škocjan, gasilca PGD Grmovlje razžagala in odstranila podrto drevo.

Ob 17.45 je na Glavni cesti na Mirni voda zaradi razkrite strehe zalivala pomožni objekt ob stanovanjski hiši. Gasilci PGD Mirna so namestili manjkajoče strešnike.

Ob 18.08 so pri Krasincu, občina Metlika, gasilci PGD Krasinec odstranili podrto drevo.

Ob 18.59 je v Spomeniški ulici na Mirni veter razkril streho na stanovanjski hiši. Gasilci PGD Mirna so na streho namestili strešno opeko in preprečili zamakanje.

Ob 19.48 je v Brezovici pri Mirni veter razkril streho gospodarskega objekta. Gasilci PGD Mirna so namestili okoli 50 manjkajoči strešnikov in preprečili zamakanje.

Popoldne in zvečer spet plohe in nevihte

Danes bo sprva delno jasno, po nižinah bo megla ali nizka oblačnost. Sredi dneva bo oblačnost naraščala. Predvsem popoldne in zvečer bodo spet nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem in jugovzhodu do 28 °C.

Reševali mačka

Ob 22.08 so posredovali gasilci PGE Krško v Žadovinku, kjer so iz motornega dela osebnega vozila s tehničnim posegom rešili mačka.

M. K.