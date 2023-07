Iz pločevine reševali ukleščeno voznico

21.7.2023 | 20:25

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 11.16 je na cesti Novo mesto - Šentjernej, pri naselju Dolenje Mokro Polje, osebno vozilo trčilo v ograjo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, s tehničnim posegom rešili ukleščeno voznico, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu do reševalnega vozila ter nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano voznico oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Kadilo se je iz vtičnice

Ob 15.33 se je na Belokranjski cesti v Novem mestu v trgovskem centru v trgovini kadilo iz vtičnice, v kateri je bil priklopljen polnilec za telefon. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pregledali prostore, na srečo požara ni bilo. Odstranili so polnilec in preverili napeljavo.

M. K.