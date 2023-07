FOTO: Novo popoldne, novo neurje - spet zalilo šmarješko šolo, dvakrat udarila strela, izruvana drevesa, toča ...

21.7.2023 | 18:50

Popoldanska toča v Podbočju (Vse fotografije: Meteoinfo Slovenija)

Okolica Krškega popoldne

Loški Potok je bil danes zjutraj dvakrat na udaru

Loški Potok zjutraj

Kako prav so imeli vremenoslovci, ko so napovedali, da se bo rdeči alarm popoldne po zahodni in osrednji Sloveniji prižgal tudi za ostali del države. Nevihtne celice, ki so zgodaj popoldne v Slovenijo spet vstopile iz Italije, so, preden so državo na vzhodu tudi zapustile, za seboj ponovno pustile razdejanje. Vseh podrobnosti še ni, nekaj pa že:

Škocjan

Ob 16.02 je v naselju Štrit, občina Škocjan, strela udarila v dimnik stanovanjskega objekta. Udar strele je poškodoval okoli dva kvadratna metra ostrešja in dimnik. Do požara ni prišlo. Gasilci PGD Škocjan in Bučka so objekt in ostrešje pregledali s termovizijsko kamero in prekrili poškodovano ostrešje s strešniki.

Ob 16.43 je bilo pri naselju Čučja Mlaka, občina Škocjan, zaradi močnega vetra na cesti podrto drevo. Posredovali so gasilci PGD Dobrava in dežurni delavec Cestnega podjetja Novo mesto.

Ob 17.01 je v naselju Zloganje, občina Škocjan, strela udarila v ostrešje hleva. Manjši požar so pred prihodom gasilcev PGD Škocjan pogasili vaščani. Gasilci so objekt in ostrešje pregledali s termovizijsko kamero ter prekrili okoli dva kvadratna metra poškodovanega ostrešja. Na kraju je bi dežurni delavec elektro službe.

Šentjernej

Ob 16.12 se je v neurju v naselju Mršeča vas in Hrvaški Brod podrlo drevo in padlo na električno omrežje. Posredovali so delavci Elektra Ljubljana.

Novo mesto

Ob 16.18 je bilo pri naselju Vinja vas, občina Novo mesto, podrto drevo na cesti Novo mesto - Metlika, ki ga je odstranil dežurni delavec Cestnega podjetja Novo mesto.

Gasilci PGD Podgrad-Mehovo so tudi pri sami Vinji vasi odstranili več podrtih dreves.

Metlika

Ob 16.07 so iz kampa blizu naselja Želebej v občini Metlika, gasilci PGD Božakovo in Metlika evakuirali 23 otrok in jih prepeljali v GD Metlika.

Šmarješke Toplice

Ob 16.44 je v Šmarjeti, občina Šmarješke Toplice, meteorna voda zalila prostor pred objektom in kletne prostore osnovne šole. Gasilci PGD Šmarjeta so izčrpali okoli deset kubikov vode in pomagali očistiti ter pospraviti prostore.

Ob 17.08 je bilo v Šmarjeških Toplicah zaradi močnega vetra na cesti Šmarješke Toplice-Družinska vas podrto drevo, ki ga je odstranil dežurni delavec Cestnega podjetja iz Novega mesta.

Mirna

Ob 17.35 je na Glavni cesti v Mirni zaradi poškodovane strehe zalilo pomožni objekt. Gasilci PGD Mirna so zamenjali poškodovane strešnike in streho delno prekrili s folijo.

Dovolj za danes? Ne še čisto ...

Nadaljevanje nevihtnega dogajanja po Sloveniji pričakujemo še do sredine noči na soboto, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

V soboto bo nato še nekaj ploh in neviht, ki pa predvidoma ne bodo tako močne kot današnje. Nedelja in ponedeljek pa bosta dva mirna sončna dneva, je napovedal meteorolog na Arsu Brane Gregorčič.

