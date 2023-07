Most v Lokah od jutri zaprt, obvoz do 18. avgusta

21.7.2023 | 13:40

Na slabo stanje t.i. 'volavškega' mostu so te dni opozorili tudi bralci na FB PKD.

Loke - Iz uredništva Dolenjskega lista smo na Občino Straža pred kratkim naslovili vprašanja glede sanacije mostu v naselju Loka. V današnjem sporočilu za javnost so nam odgovorili, da se bodo že te dni lotili nujnih vzdrževalnih del v pričakovanju novega mostu v Lokah.

Občina Straža bo tako zaradi slabega stanja lesenega mostu čez reko Krko v Lokah tega za ves promet zaprla jutri, 22. julija, popolna zapora bo veljala do 18. avgusta letos. V tem času bodo promet preusmerili po drugih javnih cestah, vse to pa, kot smo že poročali, v pričakovanju novega mostu, ki bo stal blizu milijona evrov.

Kot sporočajo s straške občine, je popolna zapora nujna zaradi pregleda stanja mostu in izvedbe vzdrževalnih del. Po prvih ugotovitvah so namreč poškodbe na mostu, ki je prometno zelo obremenjen, zaradi dotrajanih lesenih pilotov in posledic trka poplavljenih dreves na stebrih mostu na levi strani, gledano v smeri toka reke Krke, takšne, da most ni varen za promet in potrebuje nujno sanacijo. Stanje mostovnih elementov v vodi bodo ocenili tudi s pomočjo potapljačev.

Tudi po novem mostu izmenično enosmerno

Vizualizacija novega mostu v Lokah (Vir: Arhiteka)

Občina je sicer trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo novega nadomestnega mostu. Postopek se je nekoliko zavlekel, saj je imela težave pri pridobivanju soglasja na enem od zemljišč, zaradi česar so morali opraviti preprojektiranje in os mostu v naravi prestaviti meter nižje. Ob tej priložnosti se Občina Straža zahvaljuje lastnikom zemljišč, ki pa so dovolili poseg na svoje zemljišče.

Za nov most v Lokah so v Straži v letošnjem občinskem proračunu zagotovili 204.000 evrov, prihodnje leto pa še 655.000 evrov. Podoben bo tistemu, ki je tam stal še okrog leta 1970. Novi most bo imel betonske temelje in leseno konstrukcijo. Štel bo sedem lesenih podpornikov v Krki in tri na brežini pred naseljem. Most bo nekoliko širši od sedanjega, širina voznega pasu bo 2,8 metra, imel bo ločeno površino za pešce in kolesarje. Osna obremenitev mostu bo še naprej ostala 2,5 tone, nespremenjen bo ostal tudi prometni režim za motorna vozila, promet bo namreč tudi po novem mostu potekal izmenično enosmerno.

M. K.

