Vikend v znamenju topliškega praznika

21.7.2023 | 12:40

Z ene od prireditev minulih let (Foto: arhiv DL)

Dolenjske Toplice - Od petka, 21. julija, pa vse do nedelje, 23. julija, se bodo v občini Dolenjske Toplice zvrstili številni dogodki v sklopu občinskega praznika in Topliške noči. Program se bo začel drevi ob 19.00 s slavnostno sejo ob prazniku Občine Dolenjske Toplice in slovesnim podpisom listine Zelene politike slovenskega turizma, s čimer bodo Topličani sprejeli 10 načel, s katerimi se zavezujejo k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave. Hkrati bo župan Franc Vovk, kot vsako leto, tudi tokrat podelil občinska priznanja ‒ grb in plakete ‒ zaslužnim občanom. Praznovanje se bo nato nadaljevalo ob 21.00 pri šotoru na parkirišču za Kulturno kongresnim centrom (KKC) ‒ z glasbenim večerom in nastopom skupin Joker Out in Ember.

V soboto, 22. julija, bo ves dan potekal osrednji sklop dogodkov v okviru že tradicionalne Topliške noči. Začetek bo ob 8. uri zjutraj z brezplačnimi meritvami pritiska, holesterola in krvnega sladkorja pred KKC, ob 17. uri pa bodo v neposredni okolici KKC tudi kmečka in rokodelska tržnica, prikaz priprave praženega krompirja, konjeniški in gasilski kotiček, napihljiva igrala, peka palačink, še zlasti otroci pa bodo verjetno najbolj navdušeni nad obiskom nanduja Nandeta. Sledili bosta parada starodobnikov VW kluba Dolenjske in Bele krajine ter vsakoletna predstavitvena povorka društev, letos s Sašem Dobnikom (Gasilec Sašo), ob 19.00 pa še rajanje za najmlajše z Majo Jovanovič, tradicionalni skeč na občinsko tematiko (KUD Vesel teater) ter žonglerska in cirkuška predstava skupine Čupakabra. Praznovanje bodo zaključili z glasbenim večerom na parkirišču pri KKC, ko bodo nastopili Veseli Dolenjci.

V nedeljo, 23. julija, se bodo obiskovalci ob 15.30 lahko udeležili vodenega ogleda Hudičevega turna in depoja Tehniškega muzeja Slovenije v Soteski, na Sokolskem trgu pa se bo ob 17.00 začelo kubansko popoldne s plesom, kubanskimi prigrizki, pijačo in nastopom kubanske skupine Estudiantina Ensemble.

Tudi to leto se bo praznovanje zaključilo v nedeljo, 30. julija, ko se bo na domačiji Barbič odvil še ribiški piknik, kjer bo za prešerno vzdušje tokrat poskrbela skupina Firbci.

M. K.