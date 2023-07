Upad naročil v Beti; napete razmere v kolektivu

21.7.2023 | 17:30

Direktorica Beti mag. Maja Čibej

Metlika - V metliški Beti, eni vodilnih evropskih proizvajalk barvane poliamidne preje, ki večino svoje proizvodnje izvozi, se že vse leto spoprijemajo z dramatičnim padcem naročil na vseh trgih. Ob tem so jo kot energetsko in delovno intenzivno panogo prizadele tudi visoke cene energentov in rast stroškov dela.

Letos za skoraj 40 odstotkov manj naročil, temu so prilagodili obseg proizvodnje in tudi število zaposlenih – Težave tudi zaradi drage energije, rasti stroškov dela in slabše interne učinkovitosti – Napete razmere v kolektivu, vandalizem in grožnja z odtegnitvijo dela plače

