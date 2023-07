Kolesar v kolesarja

21.7.2023 | 10:40

Simbolna slika (Foto: arhiv; PUNM)

V Vrhovski vasi sta se včeraj dopoldne poškodovala dva kolesarja. Policisti so ugotovili, da je 69-letni kolesar zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kolesom in padel. Vanj je trčil 60-letni kolesar, ki je vozil za njim, in prav tako padel. 60-letnik se je v nesreči lažje poškodoval, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Pripravljal bo drva

V Malinah na območju PP Trebnje je v noči na četrtek nekdo z dvorišča gospodarskega objekta ukradel cepilec za drva.

Migranti

Včeraj okoli 10. ure so policisti na območju Brežic kontrolirali voznika osebnega avtomobila bosanskih registrskih oznak. 49-letni državljan Bosne in Hercegovine je prevažal tri državljane Iraka in dva državljana Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. 49-letniku so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil, privedli ga bodo k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Nova vas, Jesenice na Dolenjskem, Velike Malence) prijeli 35 državljanov Afganistana, 31 državljanov Maroka, 16 državljanov Pakistana, 12 državljanov Sierra Leone, pet državljanov Šrilanke, tri državljane Alžirije, tri državljane Kameruna, tri državljane Irana, tri državljane Bangladeša, tri državljane Konga in po enega državljana Gvineje, Toga, Malija, Gane, Ugande, Nepala in Indije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 74. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 256 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset nesreč z gmotno škodo. Na območju Sevnice so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

