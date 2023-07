Toča in močan veter tudi sinoči; danes ves dan in povsod oranžni alarm

21.7.2023 | 07:00

Foto: PGD Šentrupert

Tudi sinočnje nevihte s točo so povzročile številne nevšečnosti. Že okoli 17. ure je najprej severni, nato pa osrednji in jugovzhodni del države zajelo neurje z močnim dežjem in vetrom, ponekod je padala tudi toča. Znova je bilo najhuje na Celjskem.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so bila prizadeta območja regijskih centrov za obveščanje Brežice, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, Novo mesto in Celje, kjer se je neurje najbolj razbesnelo, saj so po do sedaj zbranih podatkih zabeležili 261 od skupno 426 dogodkov.

V občini Kozje je toča povzročila veliko škode na poljščinah in objektih, na območju občine Mokronog-Trebelno pa škodo na nekaj objektih. Močan veter je podiral drevesa, električne in komunikacijske drogove ter odkrival strehe objektov. Zaradi podrtega drevja je bilo neprevoznih nekaj cest.

Meteorna voda je zalila stanovanjske, gospodarske in druge objekte ter poplavila vozišča.

Danes oranžni alarm za vso državo

Arso je sicer za območje celotne Slovenije za ves današnji dan izdal oranžno opozorilo. Čez dan in v prvem delu noči na soboto je povsod po Sloveniji povečana verjetnost krajevnih neurij. Po več nevihtnih dneh stabilnega vremena tako še ne bo. Kot napovedujejo, bo danes in v soboto spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekatere so lahko tudi močnejše. Krajevne plohe in nevihte pa se bodo nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 20 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.

DOLENJSKA

Ob 22.52 je v naselju Sveti Vrh, občina Mokronog-Trebelno, toča razbila strešnike na stanovanjski hiši. Gasilci PGD Mokronog so s folijo prekrili streho.

Tudi ob 23.45 je v naselju Sveti vrh toča poškodovala del strehe na stanovanjski hiši. Gasilci PGD Mokronog so streho pokrili z novo opeko.

Močan veter

Ob 23.03 je na cesto Šentrupert - Hom, občina Šentrupert, padlo drevo. Razžagali in odstranili so ga gasilci PGD Šentrupert.

Ob 23.11 se je na Gubčevi cesti v Mokronogu podrlo drevo na cestišče. Gasilci PGD Mokronog so cesto zaprli za promet in bodo drevo, ki je zelo veliko, odstranili danes.

Ob 23.21 je v Dolenjih Laknicah, občina Mokronog-Trebelno, podrto drevo na cesti oviralo promet. Gasilci PGD Mokronog so ga razžagali in odstranili

POSAVJE

Vetrolom

Ob 21.00 se je na lokalno cesto v Gorenji Pirošici podrlo drevo. Odstranil ga je dežurni delavec komunalnega podjetja.

Padel s strehe

Ob 19.07 je na Kremenu, občina Krško, občan padel s strehe in se poškodoval. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so ga oskrbeli in prepeljali v SB Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Zagorelo v industrijskem obratu

Ob 12.20 je v naselju Njivice v Radečah v industrijskem obratu zagorelo v prezračevalnem sistemu. Še pred prihodom gasilcev PGD Radeče in Jagnjenica je gasilec na varovanju omejil in pogasil požar. Gasilci so prezračili prostore in jih pregledali s termovizijsko kamero.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Nova šola Videm med 7.30 in 10. uro, na območju TP Veliki Podlog 2 med 11. in 13. uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pekel Šturbej med 11.15 in 14. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Dobova pekarna med 4.30 in 7. uro ter na območju TP Pišece Orehovec 2, Predislavec, Vitna vas in Podgorje okrog nadomestna med 8.30 in 10.30 uro.

M. K.