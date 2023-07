Levičar bo v premierjevem kabinetu bdel nad JEK2; Capl ostaja v.d. na čelu Spirita

21.7.2023 | 09:30

Danijel Levičar (Foto: STA)

Ljubljana/Posavje - Vlada je Danijela Levičarja imenovala za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, so sporočili po včerajšnji seji vlade. Dosedanji poslovni direktor v družbi Gen energija, lastnici slovenske polovice Nuklearne elektrarne Krško (Nek), naj bi koordiniral izvedbo projekta drugega bloka nuklearke.

Levičar je po izobrazbi fizik z magisterijem iz poslovnega menedžmenta in ima dolgoletne izkušnje na področjih jedrske tehnologije, delovanja energetskih sistemov, energetskih trgov, mednarodnega jedrskega prava in energetske politike, so zapisali v uradu vlade za komuniciranje.

Bil je med drugim vodja direktorata za energijo na pristojnem ministrstvu in namestnik predsednika uprave trgovca z elektriko iz Neka Gen-I, od koder je odšel na mesto poslovnega direktorja Gen energije.

Premier Robert Golob je sredi junija na posvetu o prihodnosti jedrske energije v Sloveniji v Krškem napovedal, da bo vlada do 1. avgusta sprejela načelno odločitev o izvedbi projekta nove nuklearke v Krškem (Jek 2) in da bo Levičar kot državni sekretar v kabinetu predsednika vlade ta projekt koordiniral.

Levičar je takrat dejal, da bo koordiniral delo vseh ministrstev in preostalih deležnikov. Projekt je "multideležniški in multigeneracijski", zato potrebuje "širšo fokalno točko na visoki ravni", je povedal in dodal, da bo njegov cilj čimprejšnja uresničitev projekta

Capl ostaja na Spiritu

Rok Capl (Foto: STA)

Rok Capl bo tudi v prihodnje Javno agencijo RS za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (Spirit Slovenija) vodil kot vršilec dolžnosti direktorja, je na današnji seji sklenila vlada. Zadnji javni natečaj za direktorja se je končal brez predloga za imenovanje, saj nihče ni prejel večine glasov članov sveta agencije.

Javni natečaj za direktorja Spirita se je tako na seji sveta agencije 22. junija zaključil brez predloga za imenovanja direktorja, so pojasnili na vladnem uradu za komuniciranje.

Ker bo postopek natečaja treba ponoviti, pri čemer ta do izteka mandata vršilca dolžnosti direktorja ne bo izveden, je svet Spirita na seji sprejel sklep, s katerim je vladi predlagal, naj za vršilca dolžnosti direktorja ponovno imenuje Capla.

Nov mandat kot vršilec dolžnosti direktorja Brestaničan začenja 12. avgusta. Funkcijo bo opravljal do imenovanja direktorja, vendar največ šest mesecev, to je najdlje do 11. februarja 2024.

Capl je sicer vodenje agencije kot vršilec dolžnosti prevzel februarja 2022. Na položaju je zamenjal Tomaža Kostanjevca, ki je odstopil. Pred prihodom na Spirit je Capl nazadnje delal kot pooblaščenec uprave Thermane Laško za področje medicine.

STA; M. K.