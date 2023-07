FOTO: Vihar poškodoval cerkev

20.7.2023 | 19:30

V zidu zvonika so razpoke.

Vihar je odprl zamreženo okno v strehi zvonika.

Parkirišče med cesto Dobova-Loče in cerkvijo je prazno, ker so ga zaradi poškodovanega bližnjega zvonika preventivno zaprli. (Vse foto: M. L.)

Dobova - Na farni cerkvi Imena Marijinega v Dobovi je včerajšnji vihar poškodoval zvonik. Kot je povedal župnik Matej Užmah, v tej cerkvi do nadaljnjega ne bodo imeli maše. Maša bo v cerkvi na bližnjem Mostecu, in sicer se bodo tam zbrali že v naslednjih dneh.

Kot je rekel župnik Užmah, bodo glede na prve strokovne preglede stanja cerkve morali pri popravilu objekta odstraniti streho zvonika in popraviti tudi zid, v katerem so po neurju opazili velike razpoke.

Neurje je nekoliko poškodovalo tudi ostalo streho cerkve.

Ob cerkvi s poškodovanim zvonikom so včeraj gasilci PGD Mihalovec takoj zavarovali prostor z opozorilnim trakom. Tako pri cerkvi zdaj ostaja zaprto lani zgrajeno parkirišče in seveda dostopi do vhoda v stavbo.

Gasilci PGD Mihalovec so po besedah poveljnika Petra Herakoviča včeraj zaradi neurja morali posredovati še drugje na tem območju, tako so imeli skupno kar šest intervencij zaradi poškodovanih streh.

M. L.

