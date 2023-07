Dan predaha, a ne za vse - gasilci neutrudni, sanirajo strehe, čistijo drevnino ...

20.7.2023 | 18:30

V torek zvečer je odpihnilo tudi del strehe na bloku na novomeških Mestnih njivah. (Foto: B. B.)

Danes se nadaljuje odpravljanje posledic in ocenjevanje škode po neurjih. Popoldne in zvečer so predvsem v severovzhodni in severozahodni Sloveniji vnovič možne močnejše nevihte, za ta del države je Agencija RS za okolje izdala oranžno opozorilo. Jutri pa se bo po njihovih napovedih verjetnost krajevnih neurij spet povečala povsod po Sloveniji, zato so za petek izdali oranžno opozorilo za vso državo.

Danes pa, kot omejeno, povsod akcije za odpravo škode pred morebitnim vnovičnim dežjem, vetrom in točo. Prav vsa gasilska društva Gasilske zveze Črnomelj tako ves dan odstranjujejo posledice neurja, največ dela imajo v krajih: Griblje, Fučkovci in Cerkvišče.

Na Krasincu, občina Metlika, so gasilci PGD Krasinec, Gradac, Dobravice, Metlika in Podzemelj prekrili razbito streho na gasilskem domu Krasinec.

Ni predaje, so zapisali na FB profilu PGD Gradac ...

Ob 9.12 so v ulici Slavka Gruma v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto odstranili dve veji z drevesa, ki je bilo poškodovano v včerajšnjem neurju. Veji sta viseli nad parkiriščem stanovanjskega objekta.

Prav tako so poklicni gasilci v ulici Slavka Gruma s pomočjo avto dvigala odstranili pločevino, ki je visela s strehe OŠ Drska.

Ob 12.22 so v naselju Daljni Vrh, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto s pomočjo avto dvigala dvignili in razžagali drevo, ki je padlo ob gospodarski objekt.

Tudi v občini Krško so danes gasilci PGE Krško nadaljevali z nudenjem pomoči potrebnim pri odpravi posledic neurij, enako velja za občino Brežice. Pri tem so ljudem povsod, kjer je bilo to potrebno, pomagali tudi z avtolestvijo.

Požar v DSO Novo mesto

Ob 14.34 je v Šmihelu zagorel grelnik vode v eni od kopalnic Doma starejših občanov Novo mesto. Zaposleni so začetni požar pogasili, gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel Novo mesto so prezračili prostore doma in s termovizijsko kamero pregledali podstrešje.

Poškodba kolesarja

Ob 10.05 se je v naselju Šutna, občina Krško, pri padcu s kolesom poškodoval občan. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

M. K.