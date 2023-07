Občina Šentjernej ne bo kupila Miklavža; novi lastnik lahko območje tudi zapre

4h nazaj Oceni Jožko

"Bo Miklavž še dostopen vsem ?"... Ne gre to tako. Popolna zapora območja ne sme biti izvedljiva. Namreč stalni dostop do cerkvice bo moral biti tudi po nakupu, neoviran-komurkoli in kadarkoli. Kakor isto tudi obstoječi dostop do ostalih parcel, ki je javna že obstoječa pot in ne more biti kar zaprta, kar je zadeva občinskega sveta in Župnije Šentjernej, da bedi nad tem. Treba je pogledati v kataster in ugotoviti kje ta pot poteka, koliko je široka in to izvzeti iz prodaje in jasno zamejničiti. Vsekakor bo morala občina na te zadeve pri nakupu zelo paziti in nikakor s tem, ko se je odpovedala nakupu, "zaspati" v postopku. Vsekakor pa mora biti območje, ki je predmet prodaje, jasno označeno z vidnimi mejniki kakor tudi vse dostopne poti do parcel, če gredo po področju, ki se prodaja. Torej, poleg občine morajo na te zadeve paziti tudi mejaši, ki mejijo na to področje, sicer bo kasneje "jok in stok" in kreganje zaradi šlamparije v postopku prodaje.