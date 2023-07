Z ukradenim avtom in pijan trčil v ograjo ob hiši in še grozil

20.7.2023 | 10:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči nekaj po 20. uri so bili brežiški policisti obveščeni, da je v Ponikvah pijan voznik osebnega avtomobila trčil v ograjo ob stanovanjski hiši in grozil občanom. Opravili so ogled in ugotovili, da je 23-letni voznik iz Ponikev zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo. Povzročitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,82 miligrama alkohola. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da je vozil osebni avtomobil znamke Daewoo, hrvaških registrskih oznak, ki je bil ukraden na območju Hrvaške. Avtomobil so mu zasegli in nadaljujejo preiskavo tatvine in groženj. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog, na sodišče naslovili obdolžilni predlog in ga ovadili na pristojno tožilstvo, so sporočili s PU Novo mesto.

Zasegli kombi

Policisti PP Novo mesto so okoli 20. ure na Kandijski cesti ustavili voznika kombija VW transprorter. Med postopkom so ugotovili, da 24-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Kombi so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Razbijal po črpalki

V minuli noči so brežiške policiste poklicali na pomoč z bencinskega servisa na območju Brežic, kjer se je moški nedostojno vedel do osebja, nadlegoval je obiskovalce in razbijal inventar. 19-letnik se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Štirje tihotapili migrante

Nekaj po 11. uri so policisti na območju Obrežja ustavili voznika osebnega avtomobila. 54-letni državljan Ukrajine je prevažal pet državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Okoli 14. ure so na Obrežju ustavili 47-letnega voznika osebnega avtomobila iz Hrvaške, ki je prevažal pet državljanov Turčije. Nekaj pred 15. uro so na izvozu z avtoceste pri Dobruški vasi kontrolirali voznika kombija iz Ukrajine. 32-letni voznik je prav tako prevažal pet državljanov Turčije. Na območju Čateža ob Savi pa so okoli 15.30 kontrolirali voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. 30-letni državljan Hrvaške je prevažal šest turških ilegalnih migrantov. Državljanoma Ukrajine in državljanoma Hrvaške so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila, privedli jih bodo k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Jesenice na Dolenjskem, Nova vas pri Mokricah, Podgračeno) prijeli 37 državljanov Afganistana, 36 državljanov Pakistana, 15 državljanov Indije, osem državljanov Maroka, osem državljanov Iraka, sedem državljanov Nepala, dva državljana Gambije, državljana Bangladeša, državljana Sierra Leone in državljana Rusije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 88. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 317 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in šest nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru in v Brežicah kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, groženj in tatvin. Posredovali so zaradi nesreč pri delu, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

S PU Ljubljana pa poročajo, da se je sinoči nekaj po 23. uri na cesti od Ribnice proti Grčaricam zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Voznik pri vključevanju na prednostno cesto je namreč v križišču odvzel prednost voznici, ki je vozila po njej. Pri tem se je udeležena voznica lažje poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

M. K.