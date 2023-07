FOTO: Hude minute nad Belo krajino - v Prilozju ni več cele strehe

20.7.2023 | 10:30

Griblje

Vranoviči

Malo po četrti uri včeraj so se oblaki v ozkem pasu iz smeri Semiške in Dobliške gore začeli zgrinjati na nekatere vasi belokranjskih občin. Sprva je pihal močan veter, nato se je malce ohladilo, ob prvih dežnih kapljicah pa je začela klestiti debela toča.

"Od daleč se je videlo, da prihaja huda nevihta, ko pa je začelo grmeti, se je slišalo ropotanje ledenih krogel, velikih kot teniška žoga. Nevihtna gmota ni prizanesla niti sončnemu kolektorju, padlo je tudi nekaj zidakov. Sploh nisem šel pogledati, ali so okleščene poljščine. Ne vem, kako bo jutri, saj je tudi za noč slaba napoved," je pod vtisom triminutne ujme, ki se mu je zdela kot večnost, povedal Anton Brinc iz Gribelj, kjer so poškodovane strehe na 47 hišah.

Pravi, da je še posebej zgornji del vasi, Brinsko selo, utrpel veliko škodo, saj je toča poškodovala kritino na sleherni hiši. "Še sreča je, da smo avtomobile pravočasno umaknili na varno, v garaže ali pod nadstreške," se je malce potolažil in še dejal, da so Griblje, osem kilometrov oddaljene od Črnomlja, junija lani ostale suhe, ko je toča povzročila pravo razdejanje v središču občine, maja pa so sunki vetra opustošili gozd v bližini vasi, pod vinorodno Plešivico.

"Takoj, ko se je narava začela znašati nad Gribljami, smo bili na delu gasilci. Trenutno nas je na terenu več kot 130. Pomagamo pri zamenjavi kritine na stanovanjskih hišah, odstranjujemo podrta drevesa. Smo v totalni gneči, a razmere obvladujemo," je sinoči na kratko povedal Jože Vrščaj, poveljnik Gasilske zveze Črnomelj.

V izrednih razmerah so (bili) tudi metliški gasilci. Ker je čas dopustov, jih je bilo na intervenciji manj kot sicer, a so združili moči in nemudoma priskočili na pomoč najbolj ogroženi vasi, Prilozje, za katero skrbi PGD Podzemelj.

"Še do 16. ure ni kazalo, da bo ravno ta vas tarča ledenih gmot. Okoli deset minut so krogle, debele okoli sedem centimetrov, neusmiljeno tolkle po avtomobilski pločevini, po strehah stanovanjskih hiš, uničene so tudi poljščine. V Prilozju skoraj ni hiše, ki je ne bi prizadela toča. Po prvih ocenah je na vsaki hiši uničila vsaj po 50 opek. Trenutno zamenjujemo poškodovano kritino, temeljita sanacija pa nas čaka jutri in v prihodnjih dneh," je povedal Stanislav Galovec, predsednik PGD Krasinec, ki je prav tako priskočilo v pomoč. Tudi Krasinec jo je skupil, 25 hiš s poškodovano streho so našteli.

"Do 20. ure smo prejeli deset klicev. Prvega kmalu po 16. uri, ko smo bili vpoklicani, da pomagamo pri preselitvi tabornikov iz okolice Podzemlja, ki so bili zaradi nevihte ogroženi, v gasilske domove metliške gasilske zveze. Na Krasincu je veter zrušil nekaj dreves, toča je, tako kot v Podzemlju, poškodovala nekaj streh. Tudi naši fantje so bili na prvi bojni črti v Prilozju," je bil nanje, kakopak, ponosen poveljnik PGD Podzemelj Stanko Štefanič.

M. Glavonjić

