V Metliki obeležili dan slovensko-izraelskega prijateljstva

20.7.2023 | 08:40

Foto: STA

Metlika - V Metliki so včeraj tretjič obeležili dan slovensko-izraelskega prijateljstva. Prireditev pripravljajo v spomin na skupen boj proti nacizmu in fašizmu med drugo svetovno vojno, temelji pa na dogodku iz druge svetovne vojne, ko je Izraelka Hana Seneš s padalom pristala v Beli krajini. Slavnostna govornica je bila predsednica Nataša Pirc Musar.

Ocenila je, da med državama po dobrih 30 letih diplomatskih odnosov poteka reden politični dialog na vseh ravneh. Hkrati potekajo živahni gospodarski odnosi, katerih začetki segajo v čas pred slovensko osamosvojitvijo.

Tradicionalno prijateljske odnose žlahtnijo sodelovanje na področjih izobraževanja, kulture in znanosti, ki so se v zadnjih letih razširili tudi na najaktualnejša področja, za katera Pirc Musar meni, da je meddržavno sodelovanje ključno. Navedla je tehnološke inovacije, kibernetsko varnost in umetno inteligenco.

Predsednica republike se je dotaknila tudi izraelske junakinje in pesnice Hane Seneš, njeno zgodbo in usodo pa je ob letošnjem Kajuhovem letu simbolno povezala s partizanskim pesnikom Karlom Destovnikom - Kajuhom. Oba sta leta 1944 mnogo prezgodaj izgubila življenje, je menila. "Tako kot ima Hana Seneš posebno mesto v srcih Izraelk in Izraelcev, je tudi Kajuh pustil pomemben pečat v kolektivni zavesti slovenskega naroda," je pojasnila.

Ob Kajuhovi stihih je tudi "kot predsednica republike in kot mati" pozvala, "da vsi skupaj obljubimo, da bomo storili vse, kar lahko, in še več, da takšni verzi ne bi bili tudi izpoved generacije naših otrok in njih otrok. Da mladi nikoli več ne bi brezupno zrli v svet, ki propada". To je odgovornost voditeljev, in tudi vseh, ki tvorijo družbo, je dodala.

Zbrane sta nagovorila še izraelski veleposlanik Ze'ev Boker in metliška županja Martina Legan Janžekovič. Oba sta poudarila pomen prijateljstva med Slovenci in Judi v preteklosti in tudi za prihodnost. Predvajali so tudi posnetek nagovora izraelskega predsednik Jicaka Hercoga.

Janžekovičeva je spomnila tudi na povezanost, ki se je med drugo svetovno vojno spletla v boju proti skupnemu sovražniku. Boker pa je ocenil, da je izraelsko-slovensko prijateljstvo trdno in temelji na zaupanju, podpori ter dolgoročnem sodelovanju, na vrednotah, ki so bile trdna vez med judovskimi padalci in slovenskimi partizani. "Naše prijateljstvo je stalnica, ki bi nam morala biti v pomoč, da skupaj dosežemo svoje cilje," je med drugim dejal Boker.

Prireditev ob dnevu slovensko-izraelskega prijateljstva v metliškem Kulturnem domu so pripravili predsednica republike Pirc Musar, izraelsko veleposlaništvo in metliška občina.

Hana Seneš je bila sicer ena od 17 madžarskih Judov, ki jih je britanska vojska usposabljala za padalce, pomagali pa naj bi pri preprečevanju deportacije madžarskih Judov v taborišča. Britanskim obrambnim silam se je priključila prostovoljno, v misiji s tremi tovariši pa je 13. marca 1944 s padalom pristala na osvobojenem ozemlju v Beli krajini oz. na območju, ki so ga varovali partizani. Kot angleška vojakinja se je kasneje odpravila peš do Budimpešte. Junija 1944 jo je na madžarski meji ujela žandarmerija, kasneje so jo obsodili na smrt. Novembra istega leta so obsodbo izvršili.

STA; M. K.