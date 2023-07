Dve prometni, štirje poškodovani; ujet v pokvarjenem dvigalu

20.7.2023 | 07:00

Včeraj ob 11.34 sta v naselju Velika Loka, občina Trebnje, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, usmerjali promet, odstranili vozilo iz ceste in jo posuli z absorbentom. Ekipa nujne medicinske pomoči ZD Trebnje je poškodovanega oskrbela na kraju in ga odpeljala na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 19.45 sta na Cesti 4. julija v Krškem trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nudili pomoč reševalcem NMP in odstranili vozilo s cestišča. Reševalci NMP Krško so v nesreči tri poškodovane osebe oskrbeli na kraju in nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UC Brežice.

Ujet v pokvarjenem dvigalu

Ob 13.12 so na Jakčevi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto iz pokvarjenega dvigala večstanovanjskega objekta rešili ujeto osebo.

Do onemoglega v stanovanju

Ob 14.18 so v Ulici 21. Oktobra v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem je bila onemogla oseba, in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj pri prenosu do reševalnega vozila

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI DOBLIČAH, na izvodu Vikendi;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE, izvod Desno;

- od 12:40 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IC BETI, izvod CANKARJEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC 1946.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BITNA VAS, ČILPAH, BOGNEČA VAS, DREČJI VRH, JELŠEVEC, ČUŽNJA VAS, ŠTATENBERK, ČEŠNJICE MOKRONOG, CIKAVA, MIRNA VAS, BLEČJI VRH IN ROJE TREBELNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Šmarje 4 med 7.30 in 8. uro in med 13. in 13.30 uro; na področju nadzorništvo Krško mesto na območju TP Jerman vrh me 8. in 14. uro, TP Podbočje šola, Podbočje trg in Podbočje ribnik med 7.30 in 10. uro, TP Podbočje pa med 11. in 13. uro; na področju nadzorništvo Krško okolica na območju TP Armez, nizkonapetostno omrežje – Moškon pri Senovem med 9. in 12. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Vrhnje, Slogonsko, Slogonsko mlekarnamed 6. in 7. uro ter med 11.30 in 13. uro; na območju TP Jereslavec, Kapele in Rakovec med 6. in 13. uro.

